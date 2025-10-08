WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
Niederle
Ipiranga
Sicoob
APPATA
Império
Mecânica Jaime
Tarzan
Fitness
Seco
Lazzaretti
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Folha Popular
Sicredi
Meganet
Unimed
Ponto Grill
Senado Federal

Avança projeto de melhorias em moradia e transporte para pessoas idosas

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (8) um projeto de lei que trata do direito das pessoas idosas à moradia e ao transp...

08/10/2025 17h59
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Flávio Bolsonaro apresentou parecer favorável ao projeto - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
O senador Flávio Bolsonaro apresentou parecer favorável ao projeto - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (8) um projeto de lei que trata do direito das pessoas idosas à moradia e ao transporte ( PL 4.795/2023 ). O autor do projeto, senador Ciro Nogueira (PP-PI), afirma que a iniciativa moderniza o Estatuto da Pessoa Idosa ( Lei 10.741, de 2003 ). A matéria segue para análise em outro colegiado da Casa: a Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

A proposição altera o Estatuto da Pessoa Idosa para estabelecer que, nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, devem ser criadas habitações assistidas destinadas à população idosa, nas quais haja um ambiente que equilibre a independência e a necessidade de cuidados especializados. Além disso, o texto prevê a criação de um programa de subsídios e incentivos para reformas e adaptações em residências de pessoas idosas, com o objetivo de lhes garantir segurança, acessibilidade e autonomia.

Em relação ao transporte, a proposta determina que estações e paradas de ônibus sejam abrigadas contra chuva, vento e sol, e tenham assentos confortáveis. Também estabelece que o poder público deverá incentivar o desenvolvimento de aplicativos para celular sobre o transporte adaptado às necessidades da pessoa idosa, com interfaces "amigáveis" e informações claras sobre horários, rotas e serviços. Além disso, o texto prevê que o poder público deverá divulgar: a gratuidade dos transportes públicos urbanos para maiores de 65 anos; a reserva de 10% dos assentos; e o desconto de 50% no valor das passagens dos transportes coletivos interestaduais para pessoas idosas de baixa renda.

O projeto contou com o parecer favorável do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que foi apresentado na CDH.

Segundo Ciro Nogueira, sua iniciativa moderniza o Estatuto da Pessoa Idosa, considerando as mudanças sociais, tecnológicas e demográficas das últimas décadas. Para ele, adequar as residências para torná-las seguras e acessíveis é fundamental para evitar acidentes e garantir a autonomia dos idosos. O senador ressalta que os idosos são especialmente vulneráveis às variações do clima e, por isso, necessitam de infraestrutura adequada nas paradas de ônibus.

Ao apoiar a proposta, Flávio Bolsonaro citou dados do IBGE que indicam um aumento do índice de envelhecimento da população brasileira na última década. Esses dados também apontam que, em 2020, aproximadamente 70% da população idosa do Brasil possuía uma renda mensal de até dois salários-mínimos. “Esse dado ressalta as dificuldades enfrentadas por esse público para ter acesso, por meios próprios, a direitos fundamentais, tais como moradia, saúde e transporte”, acrescentou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Moro celebra aprovação de projeto de proteção a agentes públicos
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Plínio cobra explicações sobre desestatização de hidrovias da Amazônia
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Teresa Leitão celebra Dia do Nordestino e destaca avanços da região
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
18°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
18°

Sensação

1.42 km/h

Vento

77%

Umidade

Sicredi
Fitness
Meganet
Mercado Balestrin
Sala
APPATA
Ponto Grill
Império
Tarzan
Mercado do povo
Rádio Municipal
Lazzaretti
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicoob
Agro Niederle
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Seco
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sala
Rádio Municipal
APPATA
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Meganet
Império
Mecânica Jaime
Sicoob
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Tarzan
Unimed
Agro Niederle
Raffaelli
Seu Manoel
Sicoob
Sicredi
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública vai discutir destinação de valores de penas pecuniárias em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Prefeitura de Tenente Portela apresenta novo Plano Plurianual com foco em gestão eficiente e cidadania
Sicredi
Mecânica Jaime
Sala
Seu Manoel
F&J Santos
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Meganet
Fitness
Rádio Municipal
APPATA
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
Lazzaretti
Império
Mercado do povo
Unimed
Seco
Últimas notícias
Há 30 minutos Moro celebra aprovação de projeto de proteção a agentes públicos
Há 30 minutos Participantes de debate apontam dependência do Brasil em relação às big techs
Há 30 minutos Plínio cobra explicações sobre desestatização de hidrovias da Amazônia
Há 30 minutos Teresa Leitão celebra Dia do Nordestino e destaca avanços da região
Há 30 minutos Avança projeto de melhorias em moradia e transporte para pessoas idosas
Sala
Rádio Municipal
Seco
Mercado do povo
Fitness
Unimed
Império
Raffaelli
F&J Santos
Agro Niederle
Sicredi
APPATA
Ipiranga
Mercado Balestrin
Tarzan
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Meganet
Seu Manoel
Sicoob
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Tarzan
Ponto Grill
Raffaelli
F&J Santos
Ipiranga
Ipiranga
Sicredi
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Império
Fitness
Rádio Municipal
Lazzaretti
Unimed
Sala
Meganet
Seco
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
APPATA
Sala
APPATA
Raffaelli
Tarzan
Meganet
Mercado Balestrin
Sicredi
Lazzaretti
Fitness
Ponto Grill
Sicoob
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ipiranga
Unimed
Seco
Agro Niederle
Império
Mercado do povo
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados