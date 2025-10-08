WhatsApp

Senado Federal

Mourão alerta para o risco mundial de grandes guerras

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (8), fez um alerta sobre o cenário internacional e os...

08/10/2025 18h33
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (8), fez um alerta sobre o cenário internacional e os riscos que, segundo ele, ameaçam a paz mundial. O parlamentar fez uma comparação histórica entre a Segunda Guerra Mundial e os conflitos atuais, sugerindo que o mundo vive novamente um período de instabilidade e de perigo de grandes guerras. Ele mencionou a invasão da Ucrânia pela Rússia, as tensões no Oriente Médio, os conflitos na África e o crescimento do crime organizado na América Latina.

Mourão destacou que o Brasil precisa estar preparado para defender interesses estratégicos e alertou para a situação das Forças Armadas, que, segundo ele, enfrentam sucateamento.

— Nossas Forças Armadas, sem previsão orçamentária fixa e razoável, seguem sendo sucateadas ao longo do tempo, a despeito do trabalho hercúleo dos homens e mulheres que integram suas fileiras. Lembro que as Forças Armadas bem equipadas e adestradas não se constroem do dia para a noite, mas as trombetas da guerra — essas, sim — soam a qualquer momento. Neste momento atual, prevalecem aqueles que prestigiam e honram seus soldados, entendendo seu papel de guardiões finais da honra da pátria — disse.

O senador criticou ainda a condução política no Brasil, afirmando que a proximidade das eleições de 2026 tem colocado disputas eleitorais acima das prioridades de interesse nacional.

— O equilíbrio fiscal foi deixado de lado, pois o governo só tem um objetivo: vencer a eleição do próximo ano. Após isso, com o arcabouço tendo virado uma peça de ficção, teremos um dilúvio, pior do que aquele que assolou o meu Rio Grande do Sul no ano passado. Deixo aqui um alerta: faltará tudo em 2027 a seguirmos nessa toada — declarou.

Tenente Portela - RS
Audiência Pública vai discutir destinação de valores de penas pecuniárias em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Prefeitura de Tenente Portela apresenta novo Plano Plurianual com foco em gestão eficiente e cidadania
