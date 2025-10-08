WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
F&J Santos
Tarzan
Seco
Unimed
Niederle
Sala
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicoob
Seu Manoel
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado do povo
Fitness
APPATA
Folha Popular
Meganet
Ponto Grill
Império
Lazzaretti
Senado Federal

Parlamaz: países amazônicos declaram apoio à COP 30 em Belém

O Parlamento Amazônico (Parlamaz) realizou nesta quarta-feira (8), em Brasília, as atividades oficiais da Pré-COP 30, reunindo parlamentares dos oi...

08/10/2025 18h33
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Nelsinho Trad é presidente do Parlamaz - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
O senador Nelsinho Trad é presidente do Parlamaz - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Parlamento Amazônico (Parlamaz) realizou nesta quarta-feira (8), em Brasília, as atividades oficiais da Pré-COP 30, reunindo parlamentares dos oito países que compartilham o território da Amazônia. A programação abordou temas como integração regional, bioeconomia e proteção da floresta, sob a liderança do presidente do colegiado, senador Nelsinho Trad (PSD–MS). Os países amazônicos concordaram, em declaração final, com a necessidade de comprometimento com a proteção da floresta e com a realização da COP 30 em Belém.

Nelsinho destacou o papel do Parlamaz na integração entre os países amazônicos e defendeu a necessidade de fortalecer institucionalmente o colegiado.

— A institucionalização é fundamental para que nossas propostas ganhem legitimidade e continuidade, como já acontece com o Parlamento do Mercosul. Estamos trabalhando para que o Parlamaz deixe de ser apenas um fórum de debates e passe a ter estrutura, orçamento e voz própria — afirmou o presidente do colegiado.

Para a chefe da Cooperação Parlamentar da COP 30, Alicia Amorim, é importante criar espaços de integração entre os países amazônicos para fortalecer a atuação conjunta diante dos desafios climáticos.

— É fundamental que tenhamos espaços de articulação regional que nos ajudem a entender as semelhanças e as formas de colaboração nos desafios das mudanças no clima e nas oportunidades também que estão colocadas na agenda da mudança do clima, para que possamos ter um modelo de desenvolvimento na região mais compatível com as nossas realidades — afirmou.

A congressista Ruth Luque, do Peru, defendeu que a Amazônia deve ocupar papel central no debate político e cobrou ações concretas dos governos e do setor privado.

— Precisamos que a Amazônia tenha um peso central no debate político público, não somente com o compromisso que tem que vir do governo, mas também gerando mudanças fundamentais nas legislações já existentes. Não podemos mais permitir a exploração da Amazônia e precisamos gerar um debate político que inclua também as populações indígenas, que há décadas sofrem com a contaminação — afirmou.

Ruth Luque ressaltou ainda que o desmatamento, a degradação de ecossistemas e a presença de economias ilícitas na região têm agravado situações de violência, especialmente contra mulheres indígenas.

Também participaram da reunião:

  • José Fernando Chumpi - Assembleia Nacional do Equador;
  • Roy Mohan - Assembleia Nacional do Suriname
  • Yenica Acosta - deputada colombiana e vice-presidente do Parlamaz;
  • Vanessa Grazziotin - diretora-executiva da OTCA;
  • Socorro Neri - deputada PP-AC e vice-presidente do Parlamaz;
  • Embaixador João Marcelo Galvão de Queiroz, diretor do Departamento de América do Sul do Ministério das Relações Exteriores;
  • Carlos Alfredo Lazary Plataforma Cipó;
  • Alice Amorim, chefe da Assessoria Extraordinária para a COP 30; e
  • Keith Alger, presidente do Instituto Caucus Brasil.

Parlamaz

Reativado em 2020 por iniciativa de Nelsinho Trad, o Parlamaz tem ampliado seu papel como instrumento de integração política da região. O senador lidera as articulações pela formalização jurídica do Parlamento junto à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) e aos países membros, com o objetivo de consolidar um canal permanente de diálogo e cooperação.

A programação da Pré-COP 30 continua nesta quinta-feira (9), com o painel “Diálogo Parlamentar sobre Harmonização da Legislação necessária para escalar a Bioeconomia Amazônica”, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados.

Camily Oliveira, sob supervisão de Augusto Castro

Parlamentares dos oito países que compartilham o território da Amazônia participam das atividades - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Parlamentares dos oito países que compartilham o território da Amazônia participam das atividades - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Autora do requerimento para o debate, a senadora Professora Dorinha Seabra abriu o debate - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Audiência na CE destaca desafios da educação superior em cooperativismo
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Senador Irajá elogia governo de Laurez Moreira do Tocantins
A regulamentação da lei que trata do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE) foi tema de debate promovido no Senado - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Senadores cobram agilidade na regulamentação do mercado de carbono
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
15°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
15°

Sensação

1.33 km/h

Vento

81%

Umidade

APPATA
Lazzaretti
Ponto Grill
Sala
Meganet
Império
Seco
Unimed
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicoob
Raffaelli
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
F&J Santos
Fitness
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Tarzan
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Império
Ponto Grill
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Unimed
Mecânica Jaime
Fitness
Raffaelli
Sicoob
Agro Niederle
Tarzan
Sala
APPATA
Meganet
Lazzaretti
Sicredi
Sicoob
F&J Santos
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública vai discutir destinação de valores de penas pecuniárias em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Prefeitura de Tenente Portela apresenta novo Plano Plurianual com foco em gestão eficiente e cidadania
Sicoob
Seu Manoel
Fitness
Meganet
Agro Niederle
Sicredi
APPATA
Unimed
Lazzaretti
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Seco
Mercado do povo
Império
F&J Santos
Sala
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 34 minutos Audiência na CE destaca desafios da educação superior em cooperativismo
Há 34 minutos Câmara aprova pedido da oposição e retira de pauta a MP sobre tributação de investimentos; acompanhe
Há 34 minutos Deputados analisam punição mais dura e reforço da fiscalização contra falsificação de bebidas
Há 34 minutos Senador Irajá elogia governo de Laurez Moreira do Tocantins
Há 34 minutos Senadores cobram agilidade na regulamentação do mercado de carbono
Fitness
Hospital Santo Antonio
APPATA
Seco
Mercado do povo
Meganet
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicoob
Sicredi
Raffaelli
Sala
Unimed
Ponto Grill
Seu Manoel
F&J Santos
Tarzan
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Ipiranga
Império
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Ipiranga
Mercado Balestrin
F&J Santos
Agro Niederle
Sicredi
APPATA
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Fitness
Seco
Sala
Hospital Santo Antonio
Unimed
Tarzan
Ponto Grill
Lazzaretti
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Seu Manoel
Meganet
Império
Meganet
Seco
Tarzan
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sala
Mercado do povo
Unimed
F&J Santos
Ponto Grill
Raffaelli
Fitness
Império
Mecânica Jaime
APPATA
Lazzaretti
Ipiranga
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados