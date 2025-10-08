Laércio defende o empreendedorismo

Ao discursar no Plenário nesta quarta-feira (8), o senador Laércio Oliveira (PP-SE) defendeu o empreendedorismo no Brasil. Ele lembrou que na terça-feira (7) foi celebrado o Dia Nacional do Empreendedor.

Segundo o parlamentar, as micro e pequenas empresas, somadas aos microempreendedores individuais, representam mais de 99% dos negócios formais do país e são responsáveis por quase 60% dos empregos com carteira assinada.

— Falar de empreendedorismo é falar de coragem, é falar de milhões de brasileiros e brasileiras que todos os dias acordam cedo, enfrentam desafios, criam soluções e geram oportunidades. São pessoas que sustentam suas famílias e, ao mesmo tempo, movimentam a economia nacional.

Para Laércio Oliveira, o empreendedor brasileiro é um exemplo de resiliência, pois enfrenta burocracia, crédito escasso, carga tributária elevada e, mesmo assim, segue acreditando, criando e inovando.

— O Brasil precisa de mais liberdade para empreender, de mais segurança jurídica e de políticas públicas que acompanhem a realidade de quem produz. É por isso que reafirmo o meu compromisso com o fortalecimento das micro e pequenas empresas— registrou.

O senador também elogiou o Simples Nacional, criado em 2006, e definiu o programa comoum dos instrumentos mais importantes para fortalecer as micro e pequenas empresas do país.Ele defendeu a atualização dos valores do Simples, para que mais empreendedores possam usar o programa.