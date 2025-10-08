WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Folha Popular
Mercado Balestrin
Sala
Império
Sicredi
Meganet
Raffaelli
APPATA
Seu Manoel
F&J Santos
Seco
Unimed
Tarzan
Mercado do povo
Ponto Grill
Niederle
Rádio Municipal
Fitness
Lazzaretti
Câmara

Governo pedirá votação do texto original da MP sobre tributação de investimentos; acompanhe

Partidos da base do governo anunciaram que vão pedir preferência para votar o texto original da Medida Provisória 1303/25 , que trata de novas reg...

08/10/2025 19h05
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

Partidos da base do governo anunciaram que vão pedir preferência para votar o texto original da Medida Provisória 1303/25 , que trata de novas regras de tributação de investimentos. Na avaliação da base, o acordo feito na comissão sobre a MP para reduzir alíquotas de alguns setores, como do agronegócio e das bets, não foi cumprido. Partidos do centro e de oposição ameaçam votar contra a proposta.

A MP foi editada em junho para compensar a revogação de decreto que previa aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O placar na comissão foi apertado: a MP foi aprovada por um voto de diferença.

Segundo o líder do PT, deputado Lindbergh Farias (RJ), trata-se de uma tentativa de impor uma derrota ao governo, mas considera que seria uma derrota ao Brasil, pois estarão cortando R$ 35 bilhões já previstos na peça orçamentária.

“Romperam o acordo, já que nós estamos nessa situação, nós vamos com o texto original, porque tudo o que foi construído foi desfeito, estão dando outro tiro no pé. Falo isso aqui: o presidente Hugo Motta está tentando votar, vai ser um tiro no pé do Parlamento e nessa turma. Estão cometendo um outro erro, acho que o presidente lula sai mais forte e o governo vai estudar medidas alternativas para resolver o problema da arrecadação”, afirmou.

Lindbergh reconheceu a dificuldade de aprovação da MP no Plenário da Câmara, mas afirmou que, até o final da votação, o governo vai continuar negociando.
“Nós vamos para o Plenário e lutar até o último instante. Só vamos reconhecer a derrota no final, mas reconheço que armaram uma armadilha para o governo”, disse o líder.

O líder do PCdoB, deputado Renildo Calheiros (PE), afirmou que alguns parlamentares estão incomodados com os bons índices da economia do País, a melhoria na renda e a baixa taxa de desemprego. “Ao invés de ficar contentes com a melhoria das condições de vida, tentam atrapalhar as contas do governo e impedir a execução de políticas públicas”, criticou.

“No governo passado, botaram um calote na Constituição, em que o governo anterior não ia pagar precatórios e jogaram para o governo seguinte”, lembrou Renildo Calheiros.

O líder do PSB, deputado Pedro Campos (PE), disse que os partidos de oposição estão antecipando o calendário eleitoral de 2026 às custas das contas públicas. Segundo ele, havia um acordo construído para votar o texto da comissão e estão descumprindo o combinado.

“O resultado foi 13 a 12 [placar na comissão] depois de um compromisso de retirar as bets e fazer concessões ao agro, e vimos vários representantes de partido entraram em campo para colocar o Congresso de costas para o povo”, criticou.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova pedido da oposição e retira de pauta a MP sobre tributação de investimentos; acompanhe
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Deputados analisam punição mais dura e reforço da fiscalização contra falsificação de bebidas
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Deputados analisam medida provisória que compensa recuo no IOF; acompanhe
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
15°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
15°

Sensação

1.33 km/h

Vento

81%

Umidade

APPATA
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Fitness
Tarzan
Sicoob
Sala
Ponto Grill
Império
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Meganet
F&J Santos
Sicredi
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Raffaelli
Rádio Municipal
Seco
Agro Niederle
Unimed
Mercado do povo
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sala
Rádio Municipal
Império
Unimed
Sicredi
Ipiranga
Agro Niederle
APPATA
Raffaelli
Sicoob
Mercado Balestrin
Fitness
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Meganet
Lazzaretti
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública vai discutir destinação de valores de penas pecuniárias em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Prefeitura de Tenente Portela apresenta novo Plano Plurianual com foco em gestão eficiente e cidadania
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Ipiranga
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
APPATA
Fitness
Sicredi
Seco
Mercado do povo
Seu Manoel
Raffaelli
Sala
Rádio Municipal
Meganet
Império
Mercado Balestrin
Unimed
Agro Niederle
F&J Santos
Últimas notícias
Há 35 minutos Audiência na CE destaca desafios da educação superior em cooperativismo
Há 35 minutos Câmara aprova pedido da oposição e retira de pauta a MP sobre tributação de investimentos; acompanhe
Há 35 minutos Deputados analisam punição mais dura e reforço da fiscalização contra falsificação de bebidas
Há 35 minutos Senador Irajá elogia governo de Laurez Moreira do Tocantins
Há 35 minutos Senadores cobram agilidade na regulamentação do mercado de carbono
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Fitness
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicoob
Ponto Grill
Unimed
Mecânica Jaime
Tarzan
Império
Ipiranga
Sala
Raffaelli
Seu Manoel
Seco
Mercado do povo
F&J Santos
Meganet
Agro Niederle
Sicredi
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Sicredi
Meganet
Seco
Sicoob
F&J Santos
Unimed
Ipiranga
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Império
Fitness
Ponto Grill
Raffaelli
Tarzan
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seu Manoel
Agro Niederle
Ipiranga
APPATA
Tarzan
Mercado do povo
Seu Manoel
Ipiranga
Sala
Império
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Agro Niederle
Ponto Grill
Unimed
Sicoob
Mercado Balestrin
Lazzaretti
F&J Santos
Sicredi
Rádio Municipal
APPATA
Meganet
Seco
Fitness
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados