Senado Federal

Chico defende a agricultura familiar e valorização da Embrapa

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (8), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) destacou a importância da agricultura familiar e o papel e...

08/10/2025 19h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (8), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) destacou a importância da agricultura familiar e o papel estratégico da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O parlamentar afirmou que a instituição é fundamental para o desenvolvimento regional, especialmente em estados como Roraima, e ressaltou que os pequenos produtores são responsáveis por garantir a segurança alimentar da população brasileira.

— Em estados como Roraima, essa realidade é ainda mais evidente. Temos um território fértil, um clima favorável e um enorme potencial produtivo, mas também enfrentamos desafios estruturais e logísticos significativos. É justamente aí que a presença da Embrapa se torna essencial, levando tecnologia, conhecimento e inovação até o pequeno produtor, oferecendo soluções adaptadas à realidade amazônica e contribuindo para o desenvolvimento sustentável e regionalmente equilibrado da pequena agricultura em módulos familiares — disse.

O senador ressaltou a importância da renovação dos quadros da empresa por meio de concurso público. E alertou que é necessário garantir a valorização dos servidores e a manutenção de investimentos.

Chico destacou que a Embrapa conta atualmente com cerca de 8 mil servidores distribuídos em unidades de pesquisa em todo o país. O parlamentar lembrou que, diante do envelhecimento do quadro funcional, a instituição realizou recentemente um concurso público com mais de mil vagas, medida que, segundo ele, garante a renovação do corpo técnico e a continuidade do trabalho de excelência desenvolvido há décadas.

— A recente realização de concurso público para mais de mil vagas demonstra o compromisso do governo e da própria empresa em renovar seu corpo técnico e assegurar a continuidade do trabalho de excelência que a caracteriza há décadas. É essencial, porém, que esse movimento seja contínuo, que haja valorização dos servidores, condições adequadas de trabalho e manutenção regular de concursos públicos, garantindo a retenção de talentos e a qualidade da pesquisa agropecuária nacional — declarou.

Tenente Portela - RS
Audiência Pública vai discutir destinação de valores de penas pecuniárias em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Prefeitura de Tenente Portela apresenta novo Plano Plurianual com foco em gestão eficiente e cidadania
Audiência na CE destaca desafios da educação superior em cooperativismo
Câmara aprova pedido da oposição e retira de pauta a MP sobre tributação de investimentos; acompanhe
Deputados analisam punição mais dura e reforço da fiscalização contra falsificação de bebidas
Senador Irajá elogia governo de Laurez Moreira do Tocantins
Senadores cobram agilidade na regulamentação do mercado de carbono
