Zenaide comemora o Dia do Nordestino celebrado nesta quarta

Em pronunciamento no Plenário, a senadora Zenaide Maia (PSD-RN) destacou a importância do Dia do Nordestino, celebrado nesta quarta-feira (8). Para...

08/10/2025 19h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário, a senadora Zenaide Maia (PSD-RN) destacou a importância do Dia do Nordestino, celebrado nesta quarta-feira (8). Para a parlamentar, a data simboliza a resistência, a generosidade e a esperança do povo da região. Zenaide ressaltou a contribuição histórica e cultural do Nordeste para o país e citou escritores, músicos e artistas que levaram a identidade nordestina ao cenário nacional e internacional.

O Nordeste é mais do que uma região, é um sentimento. Eu costumo dizer que a gente pode sair do Nordeste, mas o Nordeste não sai da gente. Uma identidade viva que pulsa nas veias do Brasil é o Sertão que ensina a persistência, o mar que acalma e inspira, a cultura que colore e emociona o país inteiro— disse.

A senadora ressaltou ainda que o povo nordestino é protagonista no desenvolvimento do país e lembrou a importância de políticas públicas voltadas à redução das desigualdades sociais. Segundo ela, celebrar a data significa reconhecer o valor de trabalhadores, artistas e lideranças que representam o espírito de superação da região.

Celebrar o Dia do Nordestino é celebrar o Brasil em sua essência, é reconhecer que é o sotaque nordestino é uma das mais belas melodias da nossa língua, que o Nordeste não é o outro Brasil, mas o coração pulsante da nossa história, da nossa arte e da nossa fé. Que este dia sirva para lembrarmos que o Nordeste não precisa de caridade. Precisa de respeito, oportunidade e reconhecimento, porque o Nordeste é grande, é plural e é potência!— afirmou.

