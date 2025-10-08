WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Sicoob
Unimed
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado do povo
Raffaelli
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Niederle
Seco
Ponto Grill
Tarzan
Sala
Meganet
Folha Popular
APPATA
Ipiranga
Fitness
Sicredi
Império
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Câmara

Deputados analisam medida provisória que compensa recuo no IOF; acompanhe

A Câmara dos Deputados iniciou a Ordem do Dia do Plenário e analisa agora a Medida Provisória 1303/25, que unifica em 18% a tributação sobre todas ...

08/10/2025 19h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados iniciou a Ordem do Dia do Plenário e analisa agora a Medida Provisória 1303/25, que unifica em 18% a tributação sobre todas as aplicações financeiras a partir de 1º de janeiro de 2026 e aumenta a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de algumas instituições financeiras.

O texto perde a validade hoje e precisa ser votado também pelo Senado. A oposição, no entanto, já anunciou que vai obstruir os trabalhos para evitar a votação da medida.

Para viabilizar a votação ontem na comissão mista, o relator da MP, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), desistiu de vários pontos, como a tributação de títulos do agronegócio e imobiliários e até mesmo do aumento do tributo sobre empresas de jogos por quota (bets).

Nas negociações na comissão mista para aprovação do texto, o relator aceitou aumentar de 17,5% para 18% o índice da MP original para aplicações financeiras e diminuir de 20% para os mesmos 18% o imposto de juros sobre capital próprio (JCP).

A MP também tributava inicialmente os títulos imobiliários e do agro em 5%, mas no texto do relator eles acabaram por continuar isentos.

O texto original da MP trazia uma expectativa de arrecadação adicional de cerca de R$ 10,5 bilhões para 2025 e de R$ 21 bilhões para 2026.

Equilíbrio fiscal
Considerada essencial para o equilíbrio fiscal do próximo ano, a MP foi apresentada em junho pelo governo como alternativa ao decreto presidencial que havia elevado o Imposto sobre Transações Financeiras (IOF) em diversas transações. O decreto acabou revogado diante da forte reação política contrária.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova pedido da oposição e retira de pauta a MP sobre tributação de investimentos; acompanhe
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Deputados analisam punição mais dura e reforço da fiscalização contra falsificação de bebidas
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Governo pedirá votação do texto original da MP sobre tributação de investimentos; acompanhe
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
15°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
15°

Sensação

1.33 km/h

Vento

81%

Umidade

Tarzan
Sala
F&J Santos
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Unimed
Mercado do povo
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicredi
Sicoob
Seco
Império
Fitness
APPATA
Ipiranga
Meganet
Império
Sicoob
Tarzan
Rádio Municipal
Sicredi
Lazzaretti
Ipiranga
F&J Santos
Meganet
Sicoob
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
APPATA
Sala
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Fitness
Mercado do povo
Raffaelli
Unimed
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública vai discutir destinação de valores de penas pecuniárias em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Prefeitura de Tenente Portela apresenta novo Plano Plurianual com foco em gestão eficiente e cidadania
Unimed
Seu Manoel
APPATA
Lazzaretti
Sala
F&J Santos
Rádio Municipal
Seco
Império
Meganet
Sicoob
Sicredi
Raffaelli
Mercado do povo
Ponto Grill
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Fitness
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado Balestrin
Ipiranga
Últimas notícias
Há 21 minutos Audiência na CE destaca desafios da educação superior em cooperativismo
Há 21 minutos Câmara aprova pedido da oposição e retira de pauta a MP sobre tributação de investimentos; acompanhe
Há 21 minutos Deputados analisam punição mais dura e reforço da fiscalização contra falsificação de bebidas
Há 21 minutos Senador Irajá elogia governo de Laurez Moreira do Tocantins
Há 21 minutos Senadores cobram agilidade na regulamentação do mercado de carbono
Meganet
Fitness
Ponto Grill
Lazzaretti
Tarzan
Mercado do povo
Sicredi
Seu Manoel
Sicoob
Rádio Municipal
Seco
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
F&J Santos
APPATA
Mecânica Jaime
Unimed
Império
Sala
Agro Niederle
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Fitness
Unimed
Sicredi
Sala
Tarzan
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado Balestrin
Ipiranga
Meganet
Lazzaretti
APPATA
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seco
Ponto Grill
Seu Manoel
Raffaelli
Ipiranga
Império
Mecânica Jaime
Sicoob
Sala
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado Balestrin
Meganet
F&J Santos
Império
Fitness
Seu Manoel
Lazzaretti
Mercado do povo
APPATA
Sicoob
Rádio Municipal
Agro Niederle
Raffaelli
Mecânica Jaime
Seco
Ipiranga
Ponto Grill
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados