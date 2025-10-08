WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Unimed
Império
Lazzaretti
Rádio Municipal
Seu Manoel
Niederle
Sicredi
Folha Popular
Meganet
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicoob
Ponto Grill
Fitness
Sala
F&J Santos
Seco
Hospital Santo Antonio
APPATA
Tarzan
Ipiranga
Senado Federal

Senador Irajá elogia governo de Laurez Moreira do Tocantins

Em pronunciamento nesta quarta-feira, o senador Irajá (PSD-TO) elogiou os primeiros 30 dias de governo de Laurez Moreira no Tocantins. Laurez, que ...

08/10/2025 20h17
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento nesta quarta-feira, o senador Irajá (PSD-TO) elogiou os primeiros 30 dias de governo de Laurez Moreira no Tocantins. Laurez, que era vice-governador, assumiu o lugar de Wanderlei Barbosa, afastado por seis meses pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspeito de envolvimento em um esquema de corrupção. Para o senador Irajá, o período atual do governo representa mais que um “choque de gestão” no estado.

— Esse curto período representa não apenas um choque de gestão, mas também um choque de realidade para todos nós tocantinenses. Não podemos esquecer que o governo anterior deixou o estado mergulhado numa crise profunda de corrupção e de irresponsabilidade fiscal — afirmou.

O senador relatou que a nova gestão se deparou com um acordo judicial feito pelo governador afastado que elevou uma dívida de pouco mais de R$ 31 milhões para R$ 85 milhões, que seriam pagos a uma empresa de gestão hospitalar. Além disso, mais R$ 23 milhões iriam para dois escritórios de advocacia que, de acordo com o senador Irajá, hoje defendem Wanderley Barbosa. O acordo foi suspenso pela Justiça na terça-feira (7).

O parlamentar afirmou que acompanha o esforço da nova gestão para reorganizar a máquina pública, discutir projetos prioritários e adotar ações estratégicas para a retomada do desenvolvimento social. Entre as medidas estão exonerações e suspensão de gastos “abusivos” e de viagens desnecessárias. O senador Irajá relatou ainda que ele e o governador se reuniram com ministros de várias pastas para tratar de interesses do estado.

— Essas agendas mostram que o Tocantins voltou a ter voz, planejamento e também direção. A oportunidade que temos diante de nós é a de mostrarmos que é possível fazer mais com menos desperdício, com mais transparência e com respeito ao povo do estado. É hora de sair da fantasia e encarar o mundo real. E é hora de reconstruir o Tocantins, tornando o estado justo, próspero e cheio de oportunidades para a sua gente — declarou o senador Irajá.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Autora do requerimento para o debate, a senadora Professora Dorinha Seabra abriu o debate - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Audiência na CE destaca desafios da educação superior em cooperativismo
A regulamentação da lei que trata do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE) foi tema de debate promovido no Senado - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Senadores cobram agilidade na regulamentação do mercado de carbono
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Zenaide comemora o Dia do Nordestino celebrado nesta quarta
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
15°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
15°

Sensação

1.33 km/h

Vento

81%

Umidade

Raffaelli
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mercado do povo
Agro Niederle
Meganet
APPATA
Fitness
Seco
Tarzan
F&J Santos
Unimed
Mecânica Jaime
Sicoob
Ipiranga
Sala
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicredi
Império
Mercado Balestrin
Tarzan
F&J Santos
Mercado do povo
APPATA
Seu Manoel
Sicoob
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Unimed
Mercado Balestrin
Meganet
Lazzaretti
Fitness
Império
Rádio Municipal
Sala
Ipiranga
Sicredi
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública vai discutir destinação de valores de penas pecuniárias em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Prefeitura de Tenente Portela apresenta novo Plano Plurianual com foco em gestão eficiente e cidadania
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Raffaelli
Unimed
Fitness
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicoob
Ipiranga
Império
Meganet
Seu Manoel
Seco
F&J Santos
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sala
Sicredi
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 35 minutos Audiência na CE destaca desafios da educação superior em cooperativismo
Há 35 minutos Câmara aprova pedido da oposição e retira de pauta a MP sobre tributação de investimentos; acompanhe
Há 35 minutos Deputados analisam punição mais dura e reforço da fiscalização contra falsificação de bebidas
Há 35 minutos Senador Irajá elogia governo de Laurez Moreira do Tocantins
Há 36 minutos Senadores cobram agilidade na regulamentação do mercado de carbono
Unimed
Sicredi
Tarzan
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicoob
Seu Manoel
F&J Santos
Raffaelli
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Ipiranga
Império
Seco
APPATA
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sala
Meganet
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Raffaelli
Império
APPATA
Sicoob
Lazzaretti
Fitness
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Tarzan
Seu Manoel
Ponto Grill
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Ipiranga
Agro Niederle
Meganet
Sala
F&J Santos
Sicredi
Seco
APPATA
Fitness
Seco
Ipiranga
Unimed
Tarzan
Sicoob
Rádio Municipal
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado do povo
Sicredi
Agro Niederle
Meganet
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Raffaelli
Império
Seu Manoel
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados