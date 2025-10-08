WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicredi
Lazzaretti
Meganet
Mercado Balestrin
Raffaelli
Mercado do povo
F&J Santos
Rádio Municipal
Seco
Sicoob
Seu Manoel
APPATA
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Fitness
Sala
Niederle
Ipiranga
Câmara

Deputados analisam punição mais dura e reforço da fiscalização contra falsificação de bebidas

Debate reuniu governo e indústria e apontou reativação do Sicobe e aumento das penas como medidas para combater o mercado ilegal de bebidas

08/10/2025 20h17
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

O aumento da fiscalização no comércio de bebidas alcoólicas e o endurecimento das penas para falsificação foram os principais temas de audiência conjunta das comissões de Finanças e Tributação e de Saúde da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (8). Participaram representantes da indústria e do governo.

O debate ocorre enquanto são investigados casos de intoxicação por bebidas com metanol, que já resultaram em mortes.

A representante do Ministério da Saúde, Vera Luiza da Costa, afirmou que os impostos sobre bebidas alcoólicas são baixos. Segundo ela, a arrecadação federal do setor chega a R$ 12 bilhões, incluindo refrigerantes. Ela defendeu o aumento da fiscalização. “Precisamos ampliar o sistema para que o consumidor possa usar o QR Code na garrafa ou na lata e confirmar que o produto vem de uma fábrica legal”, explicou.

O deputado Merlong Solano (PT-PI) disse não saber se as bebidas são altamente tributadas, mas indagou sobre a eficácia da medida.

“O tributo incentiva ou desestimula a falsificação? E qual o nível adequado de tributação, aliado à fiscalização e à transparência do setor, para garantir a confiança da sociedade?”, questionou.

Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Audiência Pública - Impactos econômicos, sociais e de saúde pública relacionados ao mercado ilegal de bebidas. Dep. Kiko Celeguim (PT - SP)
Kiko Celeguim é relator do projeto que torna crime hediondo a adulteração de bebidas

Sicobe
O Sicobe, sistema de controle que monitorava em tempo real a produção de bebidas, foi extinto em 2016. O programa acompanhava a fabricação em indústrias de cerveja, refrigerante e água.

Estudo da USP aponta que a reativação do Sicobe poderia recuperar até R$ 15 bilhões por ano em impostos federais, recursos que poderiam reforçar a fiscalização.

O representante do Ministério da Agricultura, Irajá Lacerda, afirmou que o principal desafio é garantir a rastreabilidade e a autenticação das mercadorias com informações integradas.

“Precisamos garantir uma criptografia de Estado. Esse é o grande desafio. Não podemos mais ter sistemas que não se comunicam”, disse.

Indústria
 A presidente da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), Cristiane Foja, e o representante do Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac), Carlos Eduardo Cabral, destacaram que rastrear a produção local não é suficiente para combater a falsificação.

O representante da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, Eduardo Cidade, se manifestou contra novas restrições ao setor formal. Segundo ele, a cadeia produtiva legal é confiável e composta por produtos de alta qualidade. Ele defendeu punição rigorosa aos envolvidos na fraude e proibição da venda, pela internet, de itens que facilitem a falsificação.

“Precisamos derrubar sites que vendem garrafas, rótulos, tampas e até selos da Casa da Moeda. [...] A fiança é de mil reais, o que torna o crime compensador. Não criem mais obrigações para a indústria formal, que é séria e entrega produtos de qualidade”, afirmou.

Para aumentar a confiança nos produtos, cerca de 15 mil donos de bares e restaurantes foram treinados pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e pela Associação Brasileira de Bebidas Destiladas. O curso orientou sobre cuidados com lacres e garrafas, informou a presidente da Abrasel em Minas Gerais, Karla Rocha.

Crime hediondo
O deputado Kiko Celeguim (PT-SP), relator do Projeto de Lei 2307/07 , que torna crime hediondo a adulteração de bebidas, afirmou que não falta regulamentação sanitária, mas há excesso de burocracia.

“As contradições estão nas áreas tributária e penal. É preciso calibrar a pena, que hoje é muito branda, e facilitar a tipificação para que a polícia possa agir de forma eficaz”, disse.

O parlamentar citou operação recente em São Paulo que flagrou falsificação de rótulos, garrafas e lacres. Por não conter líquido, o caso não foi considerado adulteração de bebida.

O mercado ilegal de bebidas movimenta cerca de R$ 88 bilhões por ano — R$ 29 bilhões em sonegação e R$ 59 bilhões em perdas para a indústria.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova pedido da oposição e retira de pauta a MP sobre tributação de investimentos; acompanhe
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Deputados analisam medida provisória que compensa recuo no IOF; acompanhe
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Governo pedirá votação do texto original da MP sobre tributação de investimentos; acompanhe
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
15°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
15°

Sensação

1.33 km/h

Vento

81%

Umidade

Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
Meganet
F&J Santos
Seu Manoel
Império
Fitness
Seco
Mercado Balestrin
Unimed
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
APPATA
Ponto Grill
Sala
Agro Niederle
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
Ipiranga
APPATA
Sicredi
Sala
Agro Niederle
Unimed
Meganet
Império
Sicoob
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Fitness
F&J Santos
Rádio Municipal
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública vai discutir destinação de valores de penas pecuniárias em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Prefeitura de Tenente Portela apresenta novo Plano Plurianual com foco em gestão eficiente e cidadania
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicredi
F&J Santos
Sala
Tarzan
Império
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicoob
APPATA
Seu Manoel
Raffaelli
Mecânica Jaime
Seco
Agro Niederle
Unimed
Ipiranga
Ponto Grill
Fitness
Meganet
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 36 minutos Audiência na CE destaca desafios da educação superior em cooperativismo
Há 36 minutos Câmara aprova pedido da oposição e retira de pauta a MP sobre tributação de investimentos; acompanhe
Há 36 minutos Deputados analisam punição mais dura e reforço da fiscalização contra falsificação de bebidas
Há 36 minutos Senador Irajá elogia governo de Laurez Moreira do Tocantins
Há 36 minutos Senadores cobram agilidade na regulamentação do mercado de carbono
Ponto Grill
Unimed
Rádio Municipal
Império
Lazzaretti
F&J Santos
Seco
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
Fitness
Sala
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Raffaelli
Meganet
Tarzan
Seu Manoel
Sicredi
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Tarzan
Unimed
Ponto Grill
Fitness
Mecânica Jaime
Sicredi
Agro Niederle
Seu Manoel
Rádio Municipal
Meganet
Sicoob
Seco
Sala
Lazzaretti
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
APPATA
Mercado Balestrin
F&J Santos
Raffaelli
Império
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Tarzan
Agro Niederle
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Sala
Seco
Sicredi
Unimed
Ipiranga
Fitness
Mercado do povo
APPATA
Império
Sicoob
Meganet
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados