WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Seco
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicoob
Unimed
Rádio Municipal
Tarzan
Meganet
Sicredi
Fitness
Niederle
F&J Santos
Seu Manoel
Sala
Folha Popular
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Raffaelli
Império
Justiça

Moraes autoriza Bolsonaro a receber barbeiro em casa

Ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto

08/10/2025 20h54
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro receber a visita de um barbeiro em sua casa, onde cumpre prisão domiciliar . O atendimento deverá ser realizado na próxima sexta-feira (10), entre as 9h e as 18h .

Bolsonaro será atendido por Charlinston Borges Fernandes, barbeiro pessoal do ex-presidente .

Moraes também ressaltou na decisão que o veículo utilizado pelo barbeiro deverá ser inspecionado pelos agentes da Polícia Penal do Distrito Federal que monitoram a residência do ex-presidente .

Desde o dia 4 de agosto, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação de Alexandre de Moraes.

A medida cautelar foi definida no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, e o próprio Bolsonaro foram investigados por atuarem junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo, entre elas, o cancelamento de vistos e a aplicação da Lei Magnitsky .

No mês passado, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro e mais sete réus na ação penal da trama golpista pelos crimes de crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil STF suspende julgamento sobre projeto para obra da Ferrogrão
© Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Dino mantém resolução do CFM que limita tratamento a jovens trans
© Valter Campanato/Agência Brasil Fachin defende cultura democrática para evitar volta do autoritarismo
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
15°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
15°

Sensação

1.15 km/h

Vento

90%

Umidade

Seu Manoel
Seco
Ipiranga
Raffaelli
Mecânica Jaime
Unimed
Mercado do povo
Rádio Municipal
Fitness
Sicoob
Sicredi
F&J Santos
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
APPATA
Ponto Grill
Sala
Império
Mercado Balestrin
Tarzan
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Fitness
Raffaelli
Império
Sicredi
APPATA
Meganet
Unimed
Seu Manoel
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sala
Ponto Grill
Mercado do povo
Tarzan
Sicoob
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública vai discutir destinação de valores de penas pecuniárias em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Prefeitura de Tenente Portela apresenta novo Plano Plurianual com foco em gestão eficiente e cidadania
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicoob
Seco
Sala
Unimed
Ipiranga
Mercado do povo
Tarzan
Sicredi
Raffaelli
Mecânica Jaime
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Fitness
Seu Manoel
Lazzaretti
Império
Meganet
Últimas notícias
Há 1 hora MP sobre tributação de investimentos: relator critica arquivamento e oposição comemora
Há 1 hora MP sobre tributação de investimentos: relator critica arquivamento e oposição comemora rejeição
Há 2 horas Zequinha critica dependência do Pará em relação ao Bolsa Família
Há 2 horas Câmara aprova retirada da MP do IOF da pauta; texto caduca
Há 2 horas Conselho de Ética arquiva processos contra André Janones e Gustavo Gayer
Fitness
Ipiranga
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sala
Meganet
Rádio Municipal
Seco
Império
Lazzaretti
Sicredi
Unimed
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
APPATA
Tarzan
F&J Santos
Mercado do povo
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 22 horas Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicoob
Império
Lazzaretti
Raffaelli
Seco
Ipiranga
APPATA
Tarzan
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Meganet
Sicredi
Seu Manoel
F&J Santos
Sala
Agro Niederle
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Fitness
Fitness
Seu Manoel
Rádio Municipal
Agro Niederle
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seco
Sicredi
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Ipiranga
Lazzaretti
Raffaelli
Unimed
Sala
Império
Ponto Grill
Meganet
Mercado Balestrin
APPATA
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados