CPMI do INSS ouve presidente do Sindnapi nesta quinta

A CPMI do INSS se reúne nesta quinta-feira (9), a partir das 9h, para votar requerimentos e ouvir o presidente do Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), Milton Baptista de Souza Filho. O deputado Delegado Fabio Costa (PP-AL) afirmou que o sindicato deve muitas explicações ao colegiado.

Em 2024, segundo o Portal da Transparência, o Sindnapi recebeu cerca de R$ 154 milhões em repasses do INSS via descontos, segundo Costa.

O colegiado pode votar nesta quinta-feira até 78 requerimentos, entre eles, uma nova convocação do advogado Eli Cohen. O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) defende uma nova oitiva do advogado, um dos primeiros a denunciar a questão das fraudes nos descontos associativos.

"Nós ouvimos aqui o sr. Eli Cohen, que fez essa denúncia e que criou esta alcunha do 'Careca do INSS'. E nós sabemos que ele tinha relações econômicas, comerciais com o [empresário Maurício] Camisotti, com outras pessoas que atuam nessa área. Nós recebemos informações, inclusive, de que essa pessoa, que de fato não trouxe documentos, possa ter recebido treinamento pago por partidos políticos para vir aqui ajudar na criação dessa narrativa", disse Pimenta.