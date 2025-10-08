WhatsApp

Senado Federal

Izalci critica programas sociais e aponta falhas na educação

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (8), o senador Izalci Lucas (PL-DF) declarou que a dependência de programas sociais do governo agr...

08/10/2025 20h54
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (8), o senador Izalci Lucas (PL-DF) declarou que a dependência de programas sociais do governo agrava a falta de qualificação profissional no país. O parlamentar ressaltou que setores como tecnologia, agricultura e comércio já enfrentam dificuldades para contratar.

Izalci defendeu a implementação de políticas públicas que priorizem a geração de empregos, a valorização da educação e o estímulo à ciência e tecnologia. Para ele, auxílios como o Bolsa Família e o Pé-de-Meia não podem substituir oportunidades de estudo e trabalho.

— Ninguém nasceu para viver de cesta básica, as pessoas querem dignidade. Dignidade é emprego, é geração de emprego, educação de qualidade, que infelizmente não temos mais. O governo quer que todo mundo seja dependente dele, vivendo de miséria, vivendo de cesta básica, vivendo de programas sociais. O que este país precisa fazer é se desenvolver, investir em ciência e tecnologia — afirmou.

O senador também criticou a situação da educação, apontando a falta de infraestrutura nas escolas, a baixa valorização dos professores e a descontinuidade de políticas públicas. O parlamentar citou dados que, segundo ele, revelam a gravidade da situação.

— Os jovens saem do ensino médio, 70% sem saber matemática, 60% sem saber português. Os professores hoje se formam em EaD [educação a distência], não conseguem ter a prática como tinham antigamente, vão direto para a sala de aula, onde não se respeita mais o professor, e aí querem que esses jovens vençam na vida.

