WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Niederle
Unimed
Sicredi
Lazzaretti
Império
Mercado do povo
Tarzan
Raffaelli
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sala
Ipiranga
APPATA
F&J Santos
Ponto Grill
Fitness
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seco
Rádio Municipal
Folha Popular
Sicoob
Câmara

Governo anuncia inclusão do paradesporto no SUS para reforçar a reabilitação de pessoas com deficiência

Deputados ressaltam importância de direcionar emendas ao Orçamento para custear iniciativas voltadas ao esporte

08/10/2025 21h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

O secretário nacional de paradesporto, Fábio Araújo, anunciou na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (8) a parceria entre os ministérios do Esporte, da Saúde e da Educação para a inclusão de atividades esportivas nos centros especializados em Reabilitação (CER) que integram a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no SUS (RCPD/SUS).

O investimento do governo federal será de R$ 1 milhão neste ano e deve chegar a R$ 6 milhões até o fim de 2026. O objetivo, segundo Araújo, é reforçar o cuidado intersetorial e transversal à saúde da pessoa com deficiência. Mas ele acredita que a parceria pode mudar o esporte paralímpico no país.

“A partir daí, a gente vai conseguir, quem sabe, descobrir inúmeros talentos. A pessoa com deficiência vai passar a ter acesso ao esporte dentro do Sistema Único de Saúde. Claro que isso não vai acontecer de uma hora para a outra, e o esporte não vai surgir dentro dos mais de 370 Centros Especializados em Reabilitação no Brasil inteiro, mas nós, junto com o MEC e o Ministério da Saúde, vamos buscar que isso seja implementado já a partir deste ano”, disse.

Em audiência na Comissão do Esporte da Câmara, Fábio Araújo explicou que a meta inicial é implantar o paradesporto em, pelo menos, 10% dos centros de referência já existentes. Outras 53 unidades estão em construção com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e deverão, obrigatoriamente, ter quadras poliesportivas adaptadas para pessoas com deficiência.

Nesses espaços, o Ministério do Esporte também pretende implementar os programas Semear, de incentivo à prática esportiva a partir dos seis anos de idade, e TEAtivo, voltado para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista.

"Viver sem Limite"
O coordenador da área no Ministério da Saúde, Arthur Medeiros, anunciou ainda ações de qualificação profissional dentro dos centros especializados.

“Outra novidade é que a gente traz o profissional de educação física como profissional obrigatório para habilitação do Centro Especializado em Reabilitação, assim como tem obrigatoriedade de médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo: é para que a gente consiga induzir cada vez mais a prática esportiva”, explicou.

Essas ações fazem parte do novo Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, “Viver sem Limite”, coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos. Para reforçá-lo, o governo espera captar recursos por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD).

Emendas ao Orçamento
O deputado Douglas Viegas (União-SP) prometeu apoio também por meio de emendas parlamentares ao Orçamento da União.

“É muito importante o Ministério da Saúde e o Ministério do Esporte caminharem lado a lado, porque esporte é saúde. Antes do alto rendimento, nós precisamos nos tornar uma nação esportiva e entender a importância do esporte como base da nossa sociedade. Então, que a gente possa divulgar para os parlamentares a importância de destinar parte das emendas para apoiar o CER em todo lugar do Brasil”, apontou o deputado.

Viegas é autor de proposta ( PEC 44/24 ) que altera a Constituição para destinar parte dos recursos das emendas parlamentares para programas e ações de esporte. Ele prevê que a medida pode beneficiar o setor com até R$ 750 milhões.

A audiência pública na Câmara foi organizada pela deputada Laura Carneiro (PSD-RJ). De acordo com o último censo, 8,9% da população brasileira acima de dois anos de idade têm algum tipo de deficiência. O índice equivale a 18,6 milhões de pessoas. O Ministério do Esporte informou que 75% dos municípios não têm nenhuma ação voltada para o desenvolvimento esportivo dessa população. Em 2025, a Secretaria Nacional de Paradesporto tem orçamento de R$ 37,6 milhões para cumprir a missão de democratizar o acesso à atividade física regular e ao esporte como vetor de vida saudável, inclusão social e cidadania plena.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados MP sobre tributação de investimentos: relator critica arquivamento e oposição comemora
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados MP sobre tributação de investimentos: relator critica arquivamento e oposição comemora rejeição
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Conselho de Ética arquiva processos contra André Janones e Gustavo Gayer
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
15°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
15°

Sensação

1.15 km/h

Vento

90%

Umidade

Fitness
Império
APPATA
Raffaelli
Tarzan
Unimed
Sala
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicoob
Meganet
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicredi
F&J Santos
Agro Niederle
Ponto Grill
Seco
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado Balestrin
Ipiranga
APPATA
Rádio Municipal
Sicredi
Raffaelli
Fitness
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mercado do povo
Sicoob
Império
Seu Manoel
Sala
Ponto Grill
F&J Santos
Lazzaretti
Tarzan
Meganet
Unimed
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública vai discutir destinação de valores de penas pecuniárias em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Prefeitura de Tenente Portela apresenta novo Plano Plurianual com foco em gestão eficiente e cidadania
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Rádio Municipal
F&J Santos
Império
Mercado do povo
Raffaelli
Seu Manoel
Agro Niederle
Unimed
APPATA
Tarzan
Meganet
Fitness
Seco
Mecânica Jaime
Sicredi
Ponto Grill
Sala
Ipiranga
Últimas notícias
Há 1 hora MP sobre tributação de investimentos: relator critica arquivamento e oposição comemora
Há 1 hora MP sobre tributação de investimentos: relator critica arquivamento e oposição comemora rejeição
Há 2 horas Zequinha critica dependência do Pará em relação ao Bolsa Família
Há 2 horas Câmara aprova retirada da MP do IOF da pauta; texto caduca
Há 2 horas Conselho de Ética arquiva processos contra André Janones e Gustavo Gayer
Sicoob
F&J Santos
Ponto Grill
Raffaelli
Seco
Império
Sala
Lazzaretti
Unimed
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Meganet
Fitness
Mercado do povo
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Tarzan
Sicredi
APPATA
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 22 horas Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
Fitness
Seu Manoel
Unimed
Meganet
Sicoob
Império
Lazzaretti
F&J Santos
Ipiranga
Raffaelli
Ipiranga
Rádio Municipal
Sala
Seco
APPATA
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado Balestrin
Tarzan
Unimed
Seu Manoel
Ponto Grill
Ipiranga
Meganet
Sicoob
Seco
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado do povo
Agro Niederle
Sala
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicredi
F&J Santos
Lazzaretti
Império
Fitness
Raffaelli
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados