WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
APPATA
F&J Santos
Niederle
Tarzan
Raffaelli
Ipiranga
Meganet
Império
Fitness
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicredi
Sala
Seco
Seu Manoel
Mercado do povo
Unimed
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Folha Popular
Geral

Início do defeso da piracema restringe pesca comercial no país

Medida vigora desde 1º de outubro e vai até 31 de janeiro de 2026

09/10/2025 08h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Gésio Passos/Agência Brasil
© Gésio Passos/Agência Brasil

Está em vigor, desde 1º de outubro, o período de defeso da piracema, quando a pesca comercial fica temporariamente proibida até 31 de janeiro de 2026. A medida busca garantir o ciclo natural de reprodução dos peixes e a conservação dos recursos pesqueiros e abrange os rios das bacias hidrográficas do Paraguai, Amazonas e Araguaia-Tocantins, em Mato Grosso.

O período restringe a pesca comercial em todos os rios e lagoas do Brasil na fase de reprodução dos peixes. As restrições ocorrem em datas específicas, variando entre os estados e bacias hidrográficas de cada região, e incluem a proibição da pesca de espécies nativas e a restrição de modalidades de pesca, especialmente em áreas como barragens, cachoeiras e confluências de rios.

No período, é permitida apenas a pesca de subsistência, desembarcada. Fica proibido o transporte e a comercialização da pesca no período e só é permitida a venda de peixes com origem comprovada de aquicultura ou pesque-pague, licenciados.

Período de Defeso

Durante a piracema é estabelecido o período de defeso, no qual a pesca fica proibida para fins comerciais. Assim, os pescadores e pescadoras artesanais e industriais têm suas atividades temporariamente suspensas. Quem desrespeitar a proibição comete crime ambiental.

De acordo com o decreto que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais, o infrator pode sofrer pena de detenção de até três anos e multa de R$ 700 a R$ 100 mil, acrescida de R$ 20 por quilo de pescado apreendido. Também são confiscados barcos, motores, redes e demais equipamentos utilizados.

Entenda o que é a piracema

A palavra “piracema” vem do tupi e significa “subida dos peixes”. É o fenômeno natural em que os peixes nadam contra a correnteza em busca de locais adequados para a reprodução . Esse processo é fundamental para a manutenção das espécies e o equilíbrio ecológico dos rios e lagos. O ciclo varia de acordo com cada espécie e região, mas, no Brasil, costuma ocorrer entre setembro e março.

A coordenadora-geral de Gestão Participativa Continental da Secretaria Nacional de Pesca Artesanal, Bianca Larissa de Mesquita Sousa, esclarece que a piracema é um período essencial para a manutenção dos recursos pesqueiros e para o equilíbrio ecológico dos ambientes aquáticos.

"É um momento crucial para que ocorra a desova e o nascimento de novos indivíduos, garantindo a reposição natural dos estoques e a continuidade da pesca no futuro”, explicou.

Bianca esclareceu que os períodos de defeso são definidos com base em dados científicos e estudos técnicos de órgãos de pesquisa, instituições ambientais e equipes de gestão pesqueira.

“Essas informações permitem identificar os momentos críticos do ciclo reprodutivo das espécies e, assim, estabelecer as datas adequadas para a suspensão da pesca”.

Regiões do país

O período de defeso é diferenciado por regiões do país. Ele é determinado, segundo o ciclo natural das espécies e onde e quando elas ocorrem. Recentemente, o Ministério da Pesca e Aquicultura divulgou uma lista com os períodos de defeso em todos os municípios do país.

Seguro-Defeso

No período de defeso, os pescadores artesanais têm direito a receber o Seguro- Desemprego do Pescador Artesanal, conhecido como seguro-defeso . O benefício foi criado em 2003 e garante ajuda mensal de um salário mínimo para cada profissional.

Para receber o seguro-defeso, o pescador deve viver unicamente da pesca, estar registrado no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e possuir a Licença de Pescador Profissional, estando em dia com as obrigações legais. Além disso, após dezembro de 2025, também será necessário ter a Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A coordenadora Bianca Sousa esclarece que o respeito ao defeso é uma responsabilidade coletiva, compartilhada entre pescadores, gestores públicos e toda a sociedade.

“Cumprir as regras da piracema é um ato de compromisso com a sustentabilidade. Cada pescador que suspende suas atividades nesse período contribui diretamente para a conservação das espécies e para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos”, afirmou.

Ela acrescenta que o seguro-defeso tem papel estratégico nesse processo, pois cria as condições necessárias para que o pescador artesanal possa respeitar a paralisação da pesca.

“Esse instrumento assegura que o pescador possa cumprir as restrições temporárias sem comprometer seu sustento, fortalecendo a adesão ao defeso e garantindo a efetividade das medidas de proteção aos peixes”.

Fiscalização

Em junho deste ano, entrou em vigor uma medida provisória, criando novas regras para a concessão do seguro-defeso. O objetivo é combater fraudes e outras irregularidades.

O governo federal também tem ampliado a fiscalização. Para o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, essas ações são fundamentais para garantir a conformidade e a transparência na concessão do benefício.

“O governo sempre atuará para combater as fraudes, de modo a assegurar o pagamento a quem de fato tem direito”, afirmou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Imagem: Divulgação 7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Foto: Divulgação Prefeitura anuncia início das obras de rede de água no interior
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Parcialmente nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
21°

Sensação

3.8 km/h

Vento

60%

Umidade

Meganet
Seu Manoel
Império
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Seco
Sala
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicredi
APPATA
Sicoob
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Raffaelli
Ipiranga
Unimed
Lazzaretti
Fitness
F&J Santos
Agro Niederle
Mercado do povo
Agro Niederle
Sicoob
Fitness
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sala
Sicoob
Império
Ipiranga
Ponto Grill
Tarzan
Sicredi
Unimed
APPATA
F&J Santos
Meganet
Rádio Municipal
Seu Manoel
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Tenente Portela - RS
7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Fitness
Sicoob
Império
Seco
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Meganet
Sala
Raffaelli
Tarzan
APPATA
Rádio Municipal
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 16 minutos Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Há 17 minutos 7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Há 25 minutos Comissões debatem proposta de reforma administrativa e seus impactos no serviço público
Há 25 minutos Comissão aprova projeto que proíbe barragens e eclusas no rio Araguaia
Há 25 minutos Plenário aprova regime de urgência para 15 propostas e encerra sessão
Meganet
Rádio Municipal
Unimed
Seco
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado Balestrin
Mercado do povo
F&J Santos
Sicredi
Ipiranga
Lazzaretti
Sala
Fitness
Seu Manoel
Império
APPATA
Agro Niederle
Tarzan
Raffaelli
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 5 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 4 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 3 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 1 dia Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
5
Há 3 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Mercado Balestrin
Sicredi
Sala
F&J Santos
Agro Niederle
Sicoob
Unimed
Seco
Rádio Municipal
Raffaelli
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ipiranga
Lazzaretti
Seu Manoel
Ponto Grill
Tarzan
Ipiranga
Império
Fitness
APPATA
Tarzan
Meganet
F&J Santos
Ponto Grill
Unimed
Hospital Santo Antonio
Seco
APPATA
Rádio Municipal
Sicredi
Sicoob
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ipiranga
Fitness
Sala
Império
Lazzaretti
Seu Manoel
Mercado do povo
Raffaelli
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados