Semana das Crianças é celebrada com criatividade nas escolas municipais

As escolas municipais de Tenente Portela estão promovendo uma semana repleta de diversão e criatividade em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. Cada instituição preparou uma programação especial, com atividades que estimulam a imaginação, a socialização e o espírito lúdico entre os alunos.

Durante a semana, os estudantes participam de dinâmicas como “mochila maluca”, “cabelo maluco”, “dia do pijama”, “festa das cores” e “festa à fantasia”. Também estão sendo realizadas oficinas de brinquedos, piqueniques, brincadeiras antigas, torta na cara e passeios de dindinho. As escolas apostaram na diversidade das atividades para envolver toda a comunidade escolar, proporcionando momentos de descontração e alegria que vão além da sala de aula.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Irinéia Koch, as ações têm um papel importante no desenvolvimento dos alunos.

“Essas atividades, além de promoverem a criatividade e a socialização, fortalecem o vínculo entre as crianças e suas famílias. Muitos pais e responsáveis participam da confecção de fantasias, pinturas e decorações, o que reforça o relacionamento familiar e amplia o aprendizado para além da escola”, destacou.

A programação especial encerra-se na sexta-feira, dia 10, com comemorações simultâneas nas escolas, marcando o ponto alto da Semana das Crianças. A Secretaria Municipal de Educação parabeniza todos os profissionais da rede pelo empenho e dedicação na organização das atividades, que tornam este momento inesquecível para os alunos da educação infantil e do ensino fundamental.

Ascom - Tenente Portela