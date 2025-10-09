WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
APPATA
Mercado do povo
Seco
Meganet
Ipiranga
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
F&J Santos
Ponto Grill
Império
Sala
Seu Manoel
Fitness
Sicoob
Tarzan
Lazzaretti
Niederle
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Unimed
Sicredi
Tenente Portela

Semana das Crianças é celebrada com criatividade nas escolas municipais

Educação

09/10/2025 09h15
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

As escolas municipais de Tenente Portela estão promovendo uma semana repleta de diversão e criatividade em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. Cada instituição preparou uma programação especial, com atividades que estimulam a imaginação, a socialização e o espírito lúdico entre os alunos.

Durante a semana, os estudantes participam de dinâmicas como “mochila maluca”, “cabelo maluco”, “dia do pijama”, “festa das cores” e “festa à fantasia”. Também estão sendo realizadas oficinas de brinquedos, piqueniques, brincadeiras antigas, torta na cara e passeios de dindinho. As escolas apostaram na diversidade das atividades para envolver toda a comunidade escolar, proporcionando momentos de descontração e alegria que vão além da sala de aula.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Irinéia Koch, as ações têm um papel importante no desenvolvimento dos alunos.

“Essas atividades, além de promoverem a criatividade e a socialização, fortalecem o vínculo entre as crianças e suas famílias. Muitos pais e responsáveis participam da confecção de fantasias, pinturas e decorações, o que reforça o relacionamento familiar e amplia o aprendizado para além da escola”, destacou.

A programação especial encerra-se na sexta-feira, dia 10, com comemorações simultâneas nas escolas, marcando o ponto alto da Semana das Crianças. A Secretaria Municipal de Educação parabeniza todos os profissionais da rede pelo empenho e dedicação na organização das atividades, que tornam este momento inesquecível para os alunos da educação infantil e do ensino fundamental.

Ascom - Tenente Portela

  • Semana das Crianças é celebrada com criatividade nas escolas municipais
  • Semana das Crianças é celebrada com criatividade nas escolas municipais
  • Semana das Crianças é celebrada com criatividade nas escolas municipais
  • Semana das Crianças é celebrada com criatividade nas escolas municipais
  • Semana das Crianças é celebrada com criatividade nas escolas municipais
  • Semana das Crianças é celebrada com criatividade nas escolas municipais
  • Semana das Crianças é celebrada com criatividade nas escolas municipais
  • Semana das Crianças é celebrada com criatividade nas escolas municipais
  • Semana das Crianças é celebrada com criatividade nas escolas municipais
  • Semana das Crianças é celebrada com criatividade nas escolas municipais
  • Semana das Crianças é celebrada com criatividade nas escolas municipais
  • Semana das Crianças é celebrada com criatividade nas escolas municipais
  • Semana das Crianças é celebrada com criatividade nas escolas municipais
  • Semana das Crianças é celebrada com criatividade nas escolas municipais
  • Semana das Crianças é celebrada com criatividade nas escolas municipais
  • Semana das Crianças é celebrada com criatividade nas escolas municipais
  • Semana das Crianças é celebrada com criatividade nas escolas municipais
  • Semana das Crianças é celebrada com criatividade nas escolas municipais
  • Semana das Crianças é celebrada com criatividade nas escolas municipais
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Evento da 21ª CRE mobiliza jovens da região com foco no futuro e no protagonismo
Foto: Divulgação Secretaria de Educação incentiva alunos do 9º ano a participarem das avaliações externas
- Prazo para escolas contestarem resultados do simulado Saeb termina na quarta-feira (8)
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Parcialmente nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
21°

Sensação

3.8 km/h

Vento

60%

Umidade

APPATA
Seu Manoel
Lazzaretti
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Unimed
F&J Santos
Seco
Raffaelli
Ponto Grill
Sala
Fitness
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Império
Meganet
Mercado do povo
Sicredi
Ipiranga
Agro Niederle
Império
Agro Niederle
Mercado do povo
APPATA
Sala
Mecânica Jaime
Raffaelli
Rádio Municipal
Seu Manoel
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Meganet
Fitness
Ipiranga
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Mercado Balestrin
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Tenente Portela - RS
7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Ipiranga
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Raffaelli
F&J Santos
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Tarzan
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
APPATA
Sicredi
Império
Fitness
Rádio Municipal
Sala
Seu Manoel
Unimed
Seco
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 16 minutos Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Há 17 minutos 7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Há 25 minutos Comissões debatem proposta de reforma administrativa e seus impactos no serviço público
Há 25 minutos Comissão aprova projeto que proíbe barragens e eclusas no rio Araguaia
Há 25 minutos Plenário aprova regime de urgência para 15 propostas e encerra sessão
F&J Santos
Seu Manoel
Império
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Agro Niederle
Unimed
Raffaelli
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado do povo
Meganet
APPATA
Seco
Sala
Rádio Municipal
Sicredi
Ponto Grill
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 5 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 4 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 3 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 1 dia Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
5
Há 3 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Ponto Grill
Seu Manoel
F&J Santos
Mecânica Jaime
APPATA
Unimed
Ipiranga
Sicoob
Tarzan
Lazzaretti
Sicredi
Seco
Raffaelli
Império
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Fitness
Sala
Mercado do povo
Ponto Grill
Seco
Sicoob
Hospital Santo Antonio
APPATA
Tarzan
Seu Manoel
Ipiranga
Meganet
Fitness
Raffaelli
Sicredi
Agro Niederle
Império
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sala
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados