Derrubadas

Secretaria de Educação incentiva alunos do 9º ano a participarem das avaliações externas

Educação

09/10/2025 09h18
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Derrubadas realizou uma visita à Escola Municipal de Ensino Fundamental Salto Grande para conversar com os alunos do 9º ano sobre as avaliações externas SAEB e SAERS. O encontro teve como objetivo destacar a importância da participação dos estudantes, ressaltando que os resultados dessas avaliações refletem o compromisso de toda a comunidade escolar e retornam em forma de investimentos e melhorias para a educação.

Durante a visita, a secretária de Educação, Cristiane Führ, reforçou o papel fundamental dos alunos e de suas famílias, mesmo na fase final do Ensino Fundamental, para o desenvolvimento da escola e do município.

“O engajamento dos estudantes é essencial para o avanço da educação local. Cada participação conta e contribui para o fortalecimento da qualidade do ensino”, destacou a secretária.

Ao final da atividade, os alunos receberam um brinde como forma de reconhecimento pelo empenho e dedicação, reforçando o incentivo à participação nas avaliações e valorizando o esforço de cada estudante.

  Secretaria de Educação incentiva alunos do 9º ano a participarem das avaliações externas
Derrubadas - RS
