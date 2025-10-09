WhatsApp

Evento da 21ª CRE mobiliza jovens da região com foco no futuro e no protagonismo

Educação

09/10/2025 09h27
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O Inspire-se Day, promovido pela 21ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), reuniu na quarta-feira, 8, mais de mil estudantes do Ensino Médio de 27 escolas estaduais de 19 municípios da Região Celeiro, no IFFar – Campus Santo Augusto.

Em sua 3ª edição, o evento teve como tema “Expectativas e Tendências do Futuro – Desperte o Futuro que Existe em Você”, proporcionando um dia de inspiração, aprendizado e protagonismo juvenil.

Criado pela 21ª CRE, o Inspire-se Day é um evento itinerante, que a cada ano é realizado em um município diferente da região, levando inovação, conhecimento e integração aos estudantes das escolas estaduais.

Nesta edição, o IFFar – Campus Santo Augusto foi palco de uma programação repleta de atividades, com painéis, oficinas, estandes, palestras e apresentações culturais que incentivaram os jovens a refletir sobre o futuro e suas potencialidades. Os estudantes foram recepcionados com um café colonial, no ginásio de esportes do campus, e participaram de uma manhã inspiradora.

A abertura oficial contou com a presença da diretora-geral do IFFar – Campus Santo Augusto, Márcia Fink, da coordenadora da 21ª CRE, Graciela Vidor, e do empresário Pedro Henrique Brair, presidente da Rede de Farmácias São João.

A participação de Brair foi um dos grandes destaques do evento. O empresário compartilhou sua trajetória de empreendedorismo e superação à frente de uma das maiores redes de farmácias do país, com mais de 1.200 lojas. Sua fala inspiradora reforçou a importância da determinação, da inovação e do olhar para o futuro — valores que dialogam diretamente com a proposta do evento.

Na sequência, o público acompanhou a palestra do Dr. Danilo Aguiar, médico nutrólogo de Barueri (SP), que abordou temas como autoconhecimento, propósito e bem-estar como bases para o sucesso pessoal e profissional.

Durante o dia, os estudantes participaram de painéis temáticos com instituições e especialistas sobre temas ligados ao futuro e ao mundo do trabalho, incluindo:

  • Oportunidades de Ingresso no Ensino Superior e Sistema de Cotas (IFFar);

  • O Poder da Realização: Liderança, Inovação e Empreendedorismo (SEBRAE);

  • IA e o Futuro Profissional: Como a Inteligência Artificial Está Transformando Carreiras (SETREM);

  • Sustentabilidade no Agro Regional: Práticas, Tecnologias e Futuro da Produção de Grãos (Cotricampo).

O evento também contou com 21 oficinas práticas, promovidas por instituições parceiras como IFFar, Emater, FAHOR, Unijuí, SENAC, UERGS, Setrem e UCEFF, além de 15 estandes externos de empresas e universidades da região.

Houve ainda atividades de integração, como slackline, e o Show de Talentos Inspire-se, com apresentações da Banda IF Musical e de estudantes das escolas visitantes.

A coordenadora da 21ª CRE, Graciela Vidor, destacou o papel transformador do projeto:

“O Inspire-se Day nasce com o propósito de inspirar e mobilizar os jovens da nossa região. Por ser itinerante, ele percorre diferentes municípios, levando a cada edição novas experiências, oportunidades e aprendizados. É um movimento que valoriza o talento e o protagonismo estudantil”, destacou.

O Inspire-se Day 2025 foi uma realização da 21ª Coordenadoria Regional de Educação, com apoio do IFFar – Campus Santo Augusto, Prefeitura de Santo Augusto, Rede de Farmácias São João, Sebrae, Cotricampo e diversas instituições de ensino e empresas da Região Celeiro.

Com informações da 21ª CRE

