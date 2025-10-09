WhatsApp

Miraguaí

Prefeitura anuncia início das obras de rede de água no interior

Administração

09/10/2025 09h34
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na quarta-feira, 8, o prefeito Leonir Hartk (Neco) e o vice-prefeito Ricardo Barbosa Fink, acompanhados do secretário de Planejamento Anoar Hardt, do secretário de Administração Flávio Venzo e do servidor Vanderlei Lunardi, realizaram uma reunião com os moradores da comunidade de Lajeado Ouro para anunciar o início das obras de instalação da rede de abastecimento de água, previsto para a próxima segunda-feira, 13 de outubro.

A implantação da rede representa a resposta a uma demanda antiga da comunidade, que vinha enfrentando dificuldades no acesso à água potável, especialmente durante períodos de estiagem nos últimos anos.

O projeto foi elaborado e será executado pela Secretaria Municipal de Planejamento, com apoio do governo municipal. A iniciativa integra o conjunto de ações da administração Neco e Ricardo voltadas à melhoria da infraestrutura e à qualidade de vida da população rural.

Os moradores expressaram satisfação com o anúncio e destacaram a importância do investimento para garantir o abastecimento de água e o bem-estar das famílias locais.

Com informações da Planeta FM 102.7

