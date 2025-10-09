WhatsApp

Jayme Campos pede ampliação do teto do MEI para fortalecer pequenos negócios

O senador Jayme Campos (União-MT), em discurso na quarta-feira (8), elogiou o gesto do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que pediu ur...

09/10/2025 11h56
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Jayme Campos (União-MT), em discurso na quarta-feira (8), elogiou o gesto do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que pediu urgência para a votação do projeto de lei complementar que amplia o teto de faturamento do MEI (microempreendedor individual).

De autoria de Jayme, o PLP 108/2021 eleva o limite de R$ 81 mil para R$ 144 mil anuais e possibilita a contratação de mais um funcionário. Para ele, a proposta, em análise na Câmara desde 2021, representa avanço para milhões de pequenos empreendedores que aguardam há anos por atualização da lei.

— O Brasil, infelizmente, hoje não está muito preocupado com esses pequenos e médios empresários. Na verdade, eles são os grandes geradores de emprego no país. Por outro lado, o que é mais importante nesse projeto é que, sendo aprovado, vai permitir que as empresas do microempreendedor possam contratar mais um trabalhador — afirmou.

O senador lembrou que, no último dia 5, foi celebrado o Dia do Empreendedor Brasileiro, e a votação da proposta é uma forma de valorizar o setor. Jayme destacou ainda sua própria trajetória como pequeno comerciante no início da vida profissional — experiência que, segundo ele, ajuda a compreender as dificuldades enfrentadas pelos empreendedores.

— Também vim da pequena empresa. Na minha mocidade tive a oportunidade, graças a Deus, de trabalhar com o meu velho pai num estabelecimento comercial e ali aprendi muita coisa. O balcão de um estabelecimento comercial é uma verdadeira escola, sobretudo porque se tem a oportunidade ímpar da convivência, do relacionamento com muitas e muitas pessoas. Isso, com certeza, nos dá sensibilidade — declarou.

