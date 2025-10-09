WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Rádio Municipal
Seu Manoel
APPATA
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Império
Tarzan
Unimed
Fitness
Lazzaretti
F&J Santos
Ponto Grill
Sala
Folha Popular
Sicredi
Sicoob
Niederle
Seco
Ipiranga
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Senado Federal

CAS muda indicações de emendas ao Orçamento de 2025

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quinta-feira (9) ajustes ao Orçamento de 2025. Sob a relatoria do senador Marcelo Castro (MDB-PI...

09/10/2025 11h56
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Presidente da CAS, Marcelo Castro relatou as novas indicações de emendas, no montante de R$ 100 milhões - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Presidente da CAS, Marcelo Castro relatou as novas indicações de emendas, no montante de R$ 100 milhões - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quinta-feira (9) ajustes ao Orçamento de 2025. Sob a relatoria do senador Marcelo Castro (MDB-PI), presidente da CAS, os senadores aprovaram 194 indicações de emendas, no valor total de mais de R$ 100 milhões, e cancelaram outras 22 indicações que foram aprovadas em reuniões anteriores. Segundo Castro, elas foram canceladas em “decorrência de impedimento técnico ou erro material”.

De acordo com o relatório apresentado por Marcelo Castro, todas as indicações foram direcionadas às emendas com funções de “incremento temporário do custeio” tanto do serviço de atenção primária à saúde e do serviço de assistência hospitalar e ambulatorial. Ambos os incrementos serão destinados ao “cumprimento de metas” e terão como unidade orçamentária o Fundo Nacional de Saúde.

Serão beneficiadas diversas localidades do país como a cidade de Maceió, que pode receber cerca de R$ 16 milhões oriundos de emendas apresentadas pela senadora Dra. Eudócia (PL-AL).

— Para Alagoas, nós estamos enviando, depois da aprovação, um valor de R$ 16 milhões, demonstrando a importância dessas emendas de comissão, informou a senadora.

De acordo com as regras em vigor, as emendas de comissão têm de identificar de forma precisa o seu objeto, sendo vedada a designação genérica de programação que possa contemplar ações orçamentárias distintas. Pelo menos 50% das emendas de comissão têm que ser destinadas a ações e serviços públicos de saúde, a partir de orientações e critérios técnicos indicados pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O presidente da comissão, senador Carlos Viana, na reunião desta quinta - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CPMI do INSS convoca Danilo Trento, indiciado pela CPI da Pandemia em 2021
- Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Carlos Viana pede a ministro do STF prisão de investigados pela CPMI do INSS
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Jayme Campos pede ampliação do teto do MEI para fortalecer pequenos negócios
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Parcialmente nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
21°

Sensação

3.8 km/h

Vento

60%

Umidade

Meganet
APPATA
Mercado do povo
Agro Niederle
F&J Santos
Seu Manoel
Fitness
Sala
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seco
Ipiranga
Sicredi
Lazzaretti
Império
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Tarzan
Unimed
Ponto Grill
Sicoob
Raffaelli
Seu Manoel
Fitness
Ipiranga
Império
Tarzan
Sicoob
Rádio Municipal
Sala
Sicredi
Mecânica Jaime
Unimed
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Sicoob
Mercado do povo
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Meganet
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Tenente Portela - RS
7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Raffaelli
Rádio Municipal
Seco
Meganet
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sala
Unimed
Ipiranga
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Fitness
Ponto Grill
APPATA
Sicoob
Agro Niederle
Tarzan
F&J Santos
Lazzaretti
Império
Últimas notícias
Há 18 minutos Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Há 19 minutos 7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Há 27 minutos Comissões debatem proposta de reforma administrativa e seus impactos no serviço público
Há 27 minutos Comissão aprova projeto que proíbe barragens e eclusas no rio Araguaia
Há 27 minutos Plenário aprova regime de urgência para 15 propostas e encerra sessão
Fitness
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Meganet
Seco
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicredi
APPATA
Sicoob
Tarzan
Raffaelli
Ponto Grill
Império
Mercado do povo
Agro Niederle
Sala
Lazzaretti
Unimed
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 5 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 4 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 3 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 1 dia Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
5
Há 3 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Seco
Ipiranga
Sicredi
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Raffaelli
Fitness
Sicoob
Unimed
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sala
F&J Santos
Meganet
APPATA
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ipiranga
Tarzan
Império
Lazzaretti
F&J Santos
Tarzan
APPATA
Império
Fitness
Sicoob
Sala
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Sicredi
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seco
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados