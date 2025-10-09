WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Meganet
Mercado Balestrin
F&J Santos
Niederle
Sala
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
Ipiranga
Unimed
Império
Sicredi
Seu Manoel
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seco
Raffaelli
APPATA
Folha Popular
Rádio Municipal
Sicoob
Ponto Grill
Senado Federal

CPMI do INSS convoca Danilo Trento, indiciado pela CPI da Pandemia em 2021

A CPMI do INSS aprovou nesta quinta-feira (9) a convocação do empresário Danilo Berndt Trento, investigado pela Polícia Federal no inquérito que ap...

09/10/2025 12h32
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O presidente da comissão, senador Carlos Viana, na reunião desta quinta - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
O presidente da comissão, senador Carlos Viana, na reunião desta quinta - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A CPMI do INSS aprovou nesta quinta-feira (9) a convocação do empresário Danilo Berndt Trento, investigado pela Polícia Federal no inquérito que apura o desvio de dinheiro de aposentados. Em 2021, Trento foi indiciado pela CPI da Pandemia.

Segundo a Polícia Federal, o empresário teria atuado em conjunto como o ex-procurador-geral do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Virgílio Antônio de Oliveira Filho para desviar dinheiro das aposentadorias por meio de descontos irregulares nos benefícios. Na CPI da Pandemia, Trento foi indiciado pelos crimes de fraude em contratos para compra de vacinas contra a covid, formação de organização criminosa e improbidade administrativa.

A comissão parlamentar mista de inquérito aprovou um total de 78 requerimentos de convocação, quebras de sigilo e pedidos de informação(leia abaixo). A convocação de Danilo Trento foi objetivo de dez requerimentos.

Propina

A CPMI do INSS também aprovou a convocação do advogado Eric Douglas Martins Fidelis, filho do ex-diretor de Benefícios do INSS André Fidelis. Eric é suspeito de receber, em nome do pai, propinas pagas por operadores do esquema. Segundo a Polícia Federal, o advogado movimentou R$ 10,4 milhões em transações financeiras suspeitas entre 2023 e 2024.

A comissão parlamentar mista de inquérito convocou quatro dirigentes de associações investigadas pela fraude. São eles:

  • Marco Aurélio Gomes, diretor das entidades Amar Brasil Clube de Benefícios; Master Prev Clube de Benefícios; Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas; e Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista;
  • Anderson Cordeiro, dirigente da Master Prev Clube de Benefícios;
  • Igor Dias Delecrode, ex-presidente da Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista; e
  • Silas da Costa Vaz, secretário da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares do Brasil (Conafer).

A convocação de Silas da Costa Vaz foi proposta pelo presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG). Segundo o parlamentar, Silvas Vaz, que recebeu o auxílio emergencial durante a pandemia, comprou dois aviões avaliados em mais de R$ 3 milhões.

A suspeita é de que ele tenha sido usado como “laranja” pelos fraudadores. Para descobrir quem de fato usava as aeronaves, a CPMI aprovou a convocação do piloto Henrique Traugott Binder Galvão.

Reconvocação

A CPMI também aprovou a reconvocação do advogado Eli Cohen, que revelou o esquema de fraudes à Polícia Federal. Cohen esteve na comissão em setembro, mas o vice-presidente do colegiado, deputado Duarte Jr. (PSB-MA), sugeriu um novo depoimento. O deputado sustenta que há “controvérsias e incertezas” quanto às reais intenções do advogado.

Os parlamentares aprovaram ainda um requerimento de convite ao ex-ministro da Controladoria-Geral da União (CGU) Wagner de Campos Rosário. Outros requerimentos aprovados sugerem a convocação das empresárias Anne Caroline Wilians Vieira Rodrigues e Wilmara Lourenço, ligadas a pessoas investigadas pela Polícia Federal.

Quebras de sigilo

A CPMI aprovou um requerimento de informações à Controladoria-Geral da União (CGU). A comissão quer detalhes sobre auditorias realizadas para investigar empréstimos consignados concedidos a aposentados e pensionistas.

Outros 30 requerimentos aprovados propõem a quebra de sigilos bancários e a elaboração de relatórios de inteligência financeira de pessoas físicas e empresas investigadas no esquema. Entre elas:

  • Danilo Berndt Trento, empresário;
  • Anne Carolline Wilians Vieira Rodrigues, empresária;
  • Solange Aparecida Nogueira Macedo, presidente da Associação Master Prev;
  • Felipe Macedo Gomes, ex-presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios;
  • Milton Baptista de Souza Filho, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical;
  • Daugliesi Giacomasi Souza, esposa de Milton Baptista de Souza Filho;
  • João Batista Inocentini, ex-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos;
  • Carlos Eduardo Teixeira Júnior, sócio da empresa Esférica Assessoria e Sistemas de Informática; e
  • Carlos Afonso Galleti Júnior, sócio-administrador da empresa Gestora Eficiente.
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Presidente da CAS, Marcelo Castro relatou as novas indicações de emendas, no montante de R$ 100 milhões - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado CAS muda indicações de emendas ao Orçamento de 2025
- Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Carlos Viana pede a ministro do STF prisão de investigados pela CPMI do INSS
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Jayme Campos pede ampliação do teto do MEI para fortalecer pequenos negócios
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Parcialmente nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
21°

Sensação

3.8 km/h

Vento

60%

Umidade

Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado Balestrin
Fitness
Raffaelli
Ipiranga
Seco
Ponto Grill
APPATA
Rádio Municipal
Seu Manoel
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicoob
Lazzaretti
Mercado do povo
Império
F&J Santos
Agro Niederle
Sala
Meganet
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Raffaelli
Mercado do povo
Seu Manoel
Lazzaretti
Meganet
Sala
Rádio Municipal
Unimed
Sicoob
APPATA
Ponto Grill
Sicoob
Tarzan
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
Fitness
Agro Niederle
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Tenente Portela - RS
7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado do povo
Seu Manoel
APPATA
Raffaelli
Seco
Unimed
Ipiranga
Sicredi
Tarzan
Império
Últimas notícias
Há 18 minutos Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Há 19 minutos 7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Há 27 minutos Comissões debatem proposta de reforma administrativa e seus impactos no serviço público
Há 27 minutos Comissão aprova projeto que proíbe barragens e eclusas no rio Araguaia
Há 27 minutos Plenário aprova regime de urgência para 15 propostas e encerra sessão
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Lazzaretti
Unimed
Tarzan
Império
Seco
Raffaelli
Seu Manoel
Sicredi
Rádio Municipal
Fitness
Ponto Grill
Ipiranga
Sala
Mercado Balestrin
Mercado do povo
APPATA
Sicoob
Meganet
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 5 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 4 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 3 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 1 dia Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
5
Há 3 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
APPATA
Raffaelli
Mercado Balestrin
Unimed
Império
Meganet
Hospital Santo Antonio
Seco
Ponto Grill
Agro Niederle
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Sicoob
Rádio Municipal
Sala
Tarzan
Seu Manoel
Sicredi
Mecânica Jaime
Fitness
Ipiranga
Sala
Meganet
APPATA
Ponto Grill
Agro Niederle
Seu Manoel
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Lazzaretti
Sicoob
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mercado do povo
Sicredi
Unimed
Império
Mecânica Jaime
Fitness
Tarzan
Seco
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados