WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Lazzaretti
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Meganet
Império
Unimed
F&J Santos
Sala
Hospital Santo Antonio
Niederle
Seco
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Fitness
Folha Popular
Sicredi
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Câmara

Comissão aprova projeto que proíbe barragens e eclusas no rio Araguaia

Proposta continua em análise na Câmara dos Deputados

09/10/2025 12h32
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 988/22 , do Senado, que proíbe a construção de barragens, comportas ou eclusas no rio Araguaia.

Por sugestão do relator, deputado Carlos Henrique Gaguim (União-TO), o texto foi aprovado com os ajustes da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais . “A proposta busca garantir que o rio seja preservado”, disse ele.

O Araguaia faz a divisa entre os estados de Goiás e Mato Grosso, em um trecho, e de Tocantins e Pará, em outro. O texto aprovado também impede o alargamento de canais que possam alterar o curso natural ou interferir na calha principal do rio.

Hidrelétricas
O projeto permite apenas a construção de usinas hidrelétricas, desde que sejam cumpridos certos requisitos, visando a preservação ambiental, o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento do turismo e a valorização do patrimônio cultural.

Autora da proposta, a ex-senadora Kátia Abreu (TO) disse que barragens e eclusas prejudicariam a região. “As obras impactariam a fauna e a flora, que dependem do rio, e desalojariam milhares de pequenos e médios produtores rurais”, avaliou.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Como foi alterado pela Câmara, o texto retornará para nova análise do Senado.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Depositphotos Comissões debatem proposta de reforma administrativa e seus impactos no serviço público
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Plenário aprova regime de urgência para 15 propostas e encerra sessão
Joédson Alves/Agência Brasil Comissão debate criação do crime de ecocídio para punir casos mais graves de destruição ambiental
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Parcialmente nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
21°

Sensação

3.8 km/h

Vento

60%

Umidade

Ponto Grill
Seu Manoel
F&J Santos
Mercado do povo
Ipiranga
Sicoob
Mecânica Jaime
Unimed
Fitness
Tarzan
Sicredi
Lazzaretti
Império
Agro Niederle
APPATA
Sala
Meganet
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seco
Raffaelli
Sala
Sicoob
Fitness
Império
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sicredi
Agro Niederle
Raffaelli
Meganet
Seu Manoel
F&J Santos
APPATA
Sicoob
Tarzan
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mecânica Jaime
Ipiranga
Lazzaretti
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Tenente Portela - RS
7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Meganet
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
APPATA
Fitness
Seu Manoel
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seco
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Ipiranga
F&J Santos
Unimed
Mercado do povo
Império
Rádio Municipal
Sala
Sicoob
Tarzan
Últimas notícias
Há 18 minutos Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Há 19 minutos 7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Há 27 minutos Comissões debatem proposta de reforma administrativa e seus impactos no serviço público
Há 27 minutos Comissão aprova projeto que proíbe barragens e eclusas no rio Araguaia
Há 27 minutos Plenário aprova regime de urgência para 15 propostas e encerra sessão
Lazzaretti
Unimed
Ipiranga
Meganet
APPATA
Sala
Seco
Mercado do povo
Raffaelli
Sicredi
Sicoob
Seu Manoel
Império
Tarzan
Agro Niederle
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Fitness
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 5 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 4 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 3 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 1 dia Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
5
Há 3 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Sicoob
Ipiranga
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sala
Raffaelli
Mecânica Jaime
Império
Unimed
Mercado Balestrin
APPATA
Fitness
Seu Manoel
Seco
Sicredi
Meganet
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ponto Grill
Ipiranga
Tarzan
F&J Santos
Seco
Ponto Grill
Raffaelli
Império
Ipiranga
Fitness
Mercado do povo
F&J Santos
Tarzan
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Meganet
Agro Niederle
APPATA
Sicoob
Unimed
Sicredi
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados