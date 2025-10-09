WhatsApp

Tenente Portela

7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches

Religião

09/10/2025 12h40
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Tenente Portela realiza nesta quinta-feira, 9, o 7º dia da novena em preparação à festa da padroeira. A celebração terá início às 19h30, na Capela Santa Tereza Verzeri, e contará com a Bênção do Sal, momento tradicional de fé e devoção.

As pastorais Mães que Oram pelos Filhos e Terço dos Homens são as responsáveis pela condução da liturgia.
Participam também diversas entidades e grupos da comunidade, entre eles: meios de comunicação, cooperativas, categorias de base do C.R.E. Miraguai, Associação Esportiva e Recreativa Leão da Colina – Ypiranga, Gurias do Yucumã/Flamengo e Escola de Futsal GBB.

As capelas da Regional Esquina Jaboticaba – Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora do Carmo, São Jorge, Três Mártires, Santo Antônio e Flor da Serra – também estarão envolvidas neste momento de oração.

Ao final da celebração, haverá venda de lanches, com renda revertida para as atividades da paróquia.
A comunidade é convidada a participar e fortalecer a devoção a Nossa Senhora Aparecida.

