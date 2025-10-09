WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Raffaelli
Mercado do povo
Sala
Tarzan
Ipiranga
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Seco
Sicoob
Rádio Municipal
Império
F&J Santos
Unimed
Folha Popular
Mecânica Jaime
Sicredi
Meganet
Niederle
APPATA
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Geral

Mais de 12 mil favelas passam a ter CEP

Medida vai beneficiar 16,3 milhões de pessoas

09/10/2025 13h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo federal antecipa em mais de um ano a implementação do programa CEP para Todos. A medida beneficiou mais de 12 mil favelas que, até então, não tinham um Código de Endereçamento Postal (CEP).

O programa foi lançado em novembro de 2024, no âmbito do Programa Periferia Viva. A previsão inicial era a de “garantir pelo menos um CEP em todas as favelas brasileiras até o final de 2026”, segundo o Ministério das Cidades.

A antecipação foi anunciada na quarta-feira (8) pelo ministro das Cidades, Jader Filho, durante o Seminário da Moradia ao Território: reconhecendo as periferias brasileiras.

“Mais do que um número, ter CEP é possibilitar dignidade para as pessoas que estão nas periferias e que não tinham acesso ao básico, como levar seus filhos a um posto de saúde próximo de casa, por exemplo”, disse o ministro.

“Essa é mais uma dívida histórica que está sendo reparada pelo Governo do Brasil”, acrescentou ao anunciar a conclusão da Meta 1 do CEP para Todos – que implementou um CEP geral em cada uma das 12.348 favelas e comunidades urbanas do Brasil mapeadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE).

Cerca de 16,3 milhões de pessoas que vivem em 656 cidades serão beneficiadas. Isso corresponde a 8,1% da população do país.

Reparação

“Estamos reparando um erro que demorou mais de 500 anos para ser corrigido, e não vamos parar. O CEP é só uma parte da nossa proposta de inclusão para garantir dignidade às pessoas que moram nas favelas”, destacou, por meio de nota, o secretário Nacional de Periferias, Guilherme Simões.

O programa entra na segunda etapa, na qual serão feitos levantamentos internos nas comunidades, para mapeamento de ruas, vielas e becos que terão seus CEPs específicos por logradouro.

Próximas etapas

O governo pretende implementar, em primeiro momento, CEPs nos 59 territórios do Periferia Viva (os que recebem alguma política pública do Ministério) onde existem mais de 300 favelas e comunidades.

“A última etapa será a de garantir atendimento físico (posto, agência) dos Correios para 100 favelas, a serem escolhidas de acordo com os aparelhos necessários para a implantação, espalhadas por todo o país”, explicou o ministério.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil Carro é o principal meio de transporte para o trabalho, diz Censo
Foto: Divulgação Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Imagem: Divulgação 7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
19°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
19°

Sensação

3.6 km/h

Vento

67%

Umidade

Meganet
Seco
APPATA
Sicoob
Sicredi
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Unimed
Sala
Agro Niederle
F&J Santos
Ponto Grill
Fitness
Tarzan
Raffaelli
Ipiranga
Mercado Balestrin
Império
Rádio Municipal
Sicoob
Lazzaretti
Sicoob
Tarzan
Fitness
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ponto Grill
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mercado do povo
Seu Manoel
F&J Santos
Rádio Municipal
Império
Sala
APPATA
Meganet
Unimed
Raffaelli
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Tenente Portela - RS
7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
F&J Santos
Mercado do povo
Lazzaretti
Rádio Municipal
Tarzan
Ipiranga
Unimed
APPATA
Império
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Fitness
Sicoob
Raffaelli
Sala
Seco
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Meganet
Últimas notícias
Há 28 minutos Estudantes participam de aulão de redação do Enem promovido pelo Estado
Há 28 minutos Câmara votará projetos de proteção da infância no ambiente virtual durante Semana da Criança
Há 28 minutos Brasil recebe 2,5 mil unidades de fomepizol, antídoto contra metanol
Há 28 minutos Governo firma contrato com Apae de Gramado para abertura de centro de atendimento do Programa TEAcolhe
Há 28 minutos PEC da reforma administrativa promove resultados, governo digital e combate a privilégios
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Seu Manoel
F&J Santos
Rádio Municipal
Agro Niederle
Unimed
Raffaelli
Império
Fitness
Tarzan
Sicoob
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mercado do povo
Meganet
APPATA
Mecânica Jaime
Seco
Mais lidas
1
Há 5 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 4 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
4
Há 3 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicredi
Império
Tarzan
Mecânica Jaime
APPATA
Ipiranga
Unimed
Fitness
Meganet
Ponto Grill
Agro Niederle
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
Sala
Seco
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ipiranga
Unimed
Raffaelli
F&J Santos
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Seco
Seu Manoel
APPATA
Império
Meganet
Tarzan
Sicoob
Fitness
Sicredi
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados