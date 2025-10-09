WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Seco
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado do povo
Folha Popular
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Tarzan
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Raffaelli
Meganet
F&J Santos
Sala
Hospital Santo Antonio
Unimed
Império
Ipiranga
Seu Manoel
APPATA
Sicoob
Fitness
Internacional

Itamaraty confirma reunião de chanceleres do Brasil e dos EUA

Data do encontro em Washington sobre tarifaço ainda não foi marcada

09/10/2025 13h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O secretário de Estados dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, devem se encontrar em Washington, em breve, para tratarem sobre taxação extra aos produtos brasileiros exportados para aquele país.

Em comunicado, o Itamaraty informou que os dois conversaram nesta quinta-feira (9), por telefone.

“Após diálogo muito positivo sobre a agenda bilateral, acordaram que equipes de ambos os governos manterão reunião proximamente em Washington, em data a ser definida, para dar seguimento ao tratamento das questões econômico-comerciais entre os dois países, conforme definido pelos presidentes”, diz a nota.

“O Secretário de Estado convidou o Ministro Mauro Vieira para que integre a delegação, de modo a permitir uma reunião presencial entre ambos, para tratar dos temas prioritários da relação entre o Brasil e os Estados Unidos”, acrescenta o Itamaraty.

Lula e o presidente estadunidense, Donald Trump, conversaram por videoconferência na segunda-feira (6) e, segundo Lula, as negociações, agora, entram em um outro momento.

Os dois presidentes trocaram seus números de telefone para estabelecer uma via direta de comunicação e, também, devem se encontrar pessoalmente em breve.

Trump ainda designou Marco Rubio para dar sequência às negociações.

Nesta semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil vai oferecer os melhores argumentos econômicos para os Estados Unidos, para reverter o tarifaço ao Brasil. O principal deles, segundo o ministro, é que a medida está encarecendo a vida do povo estadunidense.

Haddad lembrou ainda que os Estados Unidos já têm superávit comercial em relação ao Brasil e muitas oportunidades de investimento no país, sobretudo voltado para transformação ecológica, terras raras, minerais críticos, energia limpa, eólica e solar.

Tarifaço

O tarifaço imposto ao Brasil faz parte da nova política da Casa Branca, inaugurada pelo presidente Donald Trump, de elevar as tarifas contra parceiros comerciais na tentativa de reverter a relativa perda de competitividade da economia dos Estados Unidos para a China nas últimas décadas.

No dia 2 de abril, Trump impôs barreiras alfandegárias a países de acordo com o tamanho do déficit que os Estados Unidos têm com cada nação.

Como os EUA têm superávit com o Brasil, na ocasião, foi imposta a taxa mais baixa, de 10%.

Porém, em 6 de agosto, entrou em vigor uma tarifa adicional de 40% contra o Brasil em retaliação a decisões que, segundo Trump, prejudicariam as big techs estadunidenses e em resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por liderar uma tentativa de golpe de Estado após perder as eleições de 2022.

Entre os produtos tarifados pelos Estados Unidos estão café, frutas e carnes. Inicialmente, cerca de 700 itens (45% das exportações do Brasil aos EUA) como suco e polpa de laranja, combustíveis, minérios, fertilizantes e aeronaves civis, incluindo seus motores, peças e componentes ficaram de fora da taxação .

Depois, outros produtos também foram livrados das tarifas adicionais .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Lula vai a Roma para reunião de aliança global contra a fome
© Tomaz Silva/Agência Brasil "Boa química" entre presidentes vai ajudar no tarifaço, diz Alckmin
© Ricardo Stuckert/PR Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
19°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
19°

Sensação

3.6 km/h

Vento

67%

Umidade

Sicredi
Rádio Municipal
Ipiranga
Lazzaretti
Império
Sala
Seu Manoel
Raffaelli
Fitness
Unimed
Meganet
F&J Santos
Mecânica Jaime
APPATA
Sicoob
Mercado Balestrin
Seco
Ponto Grill
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
F&J Santos
Tarzan
Mercado do povo
Raffaelli
Sala
Império
Lazzaretti
Agro Niederle
Seu Manoel
Meganet
Sicredi
Sicoob
Unimed
Sicoob
APPATA
Ponto Grill
Rádio Municipal
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Tenente Portela - RS
7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Ponto Grill
Seco
Unimed
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Meganet
Mercado do povo
Lazzaretti
F&J Santos
Império
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sala
Seu Manoel
Ipiranga
Raffaelli
Últimas notícias
Há 28 minutos Estudantes participam de aulão de redação do Enem promovido pelo Estado
Há 28 minutos Câmara votará projetos de proteção da infância no ambiente virtual durante Semana da Criança
Há 28 minutos Brasil recebe 2,5 mil unidades de fomepizol, antídoto contra metanol
Há 28 minutos Governo firma contrato com Apae de Gramado para abertura de centro de atendimento do Programa TEAcolhe
Há 28 minutos PEC da reforma administrativa promove resultados, governo digital e combate a privilégios
Seu Manoel
Mecânica Jaime
APPATA
Lazzaretti
Tarzan
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sala
F&J Santos
Mercado Balestrin
Meganet
Unimed
Mercado do povo
Império
Raffaelli
Fitness
Ipiranga
Sicoob
Agro Niederle
Seco
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 5 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 4 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
4
Há 3 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Ponto Grill
Tarzan
Rádio Municipal
Lazzaretti
Fitness
APPATA
Raffaelli
Seco
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sala
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicredi
Império
Ipiranga
Meganet
Ipiranga
Sicoob
Agro Niederle
Unimed
Lazzaretti
Sicredi
APPATA
Raffaelli
Ipiranga
Mercado do povo
Tarzan
Seu Manoel
Agro Niederle
Sala
F&J Santos
Império
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seco
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados