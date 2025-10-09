WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Niederle
Mercado do povo
Folha Popular
Ipiranga
Ponto Grill
Raffaelli
Meganet
Tarzan
Seu Manoel
Fitness
Hospital Santo Antonio
Unimed
APPATA
Sicredi
Lazzaretti
Império
Seco
Sicoob
Sala
Câmara

Câmara aprova acordo internacional sobre transporte de cargas

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (9) o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 655/25 , que contém a Convenção Aduaneira sobre o Tra...

09/10/2025 13h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (9) o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 655/25 , que contém a Convenção Aduaneira sobre o Transporte Internacional de Mercadorias ao Abrigo das Cadernetas TIR.

O texto, relatado pelo deputado Alex Manente (Cidadania-SP), seguirá para análise do Senado. O Brasil mantém acordos internacionais com diversos países e entidades e, pela Constituição, esses instrumentos devem ser aprovados pelo Congresso Nacional.

TIR (Transportes Internacionais Rodoviários) é um sistema de trânsito de cargas baseado em convenção da Organização das Nações Unidas (assinada em 1949 e atualizada em 1975), implementado a nível global como parceria público-privada. O acordo abrange quase 80 países.

Os titulares de Cadernetas TIR são os transportadores que podem desenvolver as atividades sob regime aduaneiro que facilita a veículos com determinados selos alfandegários a circulação entre os diferentes países.

O benefício exige aprovação de veículos e contêineres, sistema de garantia internacional, o uso de Cadernetas TIR, o reconhecimento recíproco dos controles aduaneiros e o acesso controlado ao sistema TIR.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Câmara votará projetos de proteção da infância no ambiente virtual durante Semana da Criança
Bruno Spada/Câmara dos Deputados PEC da reforma administrativa promove resultados, governo digital e combate a privilégios
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova reconhecimento de queimada como modalidade esportiva
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
19°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
19°

Sensação

3.6 km/h

Vento

67%

Umidade

Mercado do povo
Unimed
Ipiranga
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicredi
Fitness
Sala
Rádio Municipal
Agro Niederle
APPATA
F&J Santos
Sicoob
Seu Manoel
Meganet
Ponto Grill
Seco
Império
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicredi
F&J Santos
Tarzan
Império
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicoob
APPATA
Sala
Meganet
Fitness
Raffaelli
Sicoob
Mercado do povo
Ipiranga
Agro Niederle
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Tenente Portela - RS
7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Agro Niederle
Fitness
Lazzaretti
Sala
Tarzan
Mercado do povo
Seco
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Raffaelli
Meganet
Ponto Grill
Seu Manoel
APPATA
Sicredi
Ipiranga
Império
Sicoob
Mercado Balestrin
Unimed
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 28 minutos Estudantes participam de aulão de redação do Enem promovido pelo Estado
Há 28 minutos Câmara votará projetos de proteção da infância no ambiente virtual durante Semana da Criança
Há 28 minutos Brasil recebe 2,5 mil unidades de fomepizol, antídoto contra metanol
Há 28 minutos Governo firma contrato com Apae de Gramado para abertura de centro de atendimento do Programa TEAcolhe
Há 28 minutos PEC da reforma administrativa promove resultados, governo digital e combate a privilégios
Rádio Municipal
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seu Manoel
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Unimed
Seco
Mercado do povo
Tarzan
Lazzaretti
F&J Santos
Sicoob
Sala
Império
Fitness
Raffaelli
Sicredi
Ipiranga
APPATA
Mais lidas
1
Há 5 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 4 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
4
Há 3 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Agro Niederle
Meganet
APPATA
Ipiranga
Rádio Municipal
F&J Santos
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Fitness
Unimed
Império
Seco
Ipiranga
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sala
Tarzan
Ponto Grill
Seu Manoel
Sicredi
Tarzan
Ipiranga
Sicredi
Unimed
Império
Mercado Balestrin
Sala
Hospital Santo Antonio
Fitness
Seu Manoel
Lazzaretti
APPATA
Mercado do povo
Rádio Municipal
F&J Santos
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Seco
Sicoob
Meganet
Raffaelli
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados