WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Mercado do povo
Tarzan
APPATA
Seu Manoel
Ponto Grill
Seco
Niederle
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sicoob
Unimed
Fitness
F&J Santos
Ipiranga
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sala
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Império
Meganet
Câmara

Câmara aprova regime de urgência para 15 projetos de lei

Entre as propostas estão a que torna mais ágil a investigação de crimes contra crianças e adolescentes; e a que estende o piso salarial nacional do...

09/10/2025 13h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na sessão desta quinta-feira (9), o regime de urgência para 15 projetos de lei. São eles:

  • PL 2076/22 , que institui o Dia Nacional da Proteção de Dados;
  • PL 743/23 , que permite aos professores o uso de veículos destinados ao transporte escolar;
  • PL 3444/23 ; que regulamenta a atividade de influenciador digital;
  • PL 3824/23 , que institui a Política Nacional de Indução à Docência na Educação Básica;
  • PL 3096/24 , que inclui que inclui instituições federais de educação profissional, científica e tecnológica no Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar;
  • PL 6234/23 , que estabelece medidas para agilizar a investigação de crimes contra a vida de crianças e adolescentes;
  • PL 2225/24 , que garante o acesso prioritário de crianças e adolescentes o direito ao brincar livre em contato com a natureza;
  • PL 2971/24 , que estende a meia-entrada aos profissionais da educação em atividade;
  • PL 3096/24 , que inclui que inclui instituições federais de educação profissional, científica e tecnológica no Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar;
  • PL 3287/24 , que prevê o uso de sistema com base em algoritmo para combate a crimes contra crianças e adolescentes em ambientes virtuais;
  • PL 4937/24 , que transforma em lei o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, lançado em 2023;
  • PL 625/25 , que cria o selo Compromisso com a Primeiríssima Infância;
  • PL 672/25 , que estende o piso salarial nacional aos professores contratados por tempo determinado;
  • PL 1924/25 , que institui a Estratégia de Desenvolvimento Infantil;
  • PL 1971/25 , que institui a Política Nacional de Proteção à Primeira Infância no Ambiente Digital; e
  • PL 2122/25 , que prevê ações para melhorar a qualidade das relações interpessoais, o uso consciente das tecnologias digitais e o combate à violência nas escolas.
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Câmara votará projetos de proteção da infância no ambiente virtual durante Semana da Criança
Bruno Spada/Câmara dos Deputados PEC da reforma administrativa promove resultados, governo digital e combate a privilégios
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova reconhecimento de queimada como modalidade esportiva
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
19°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
19°

Sensação

3.6 km/h

Vento

67%

Umidade

Sicoob
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ponto Grill
Ipiranga
Fitness
APPATA
Sicredi
Império
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Meganet
Agro Niederle
Sala
Raffaelli
Seco
Lazzaretti
Fitness
Rádio Municipal
Raffaelli
Ponto Grill
Unimed
Lazzaretti
Mercado do povo
Sicredi
APPATA
Império
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sala
Sicoob
Mercado Balestrin
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Tenente Portela - RS
7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Seu Manoel
Unimed
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Mercado do povo
Império
Fitness
Ponto Grill
APPATA
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
Seco
Tarzan
Mercado Balestrin
Sala
Sicredi
Últimas notícias
Há 28 minutos Estudantes participam de aulão de redação do Enem promovido pelo Estado
Há 28 minutos Câmara votará projetos de proteção da infância no ambiente virtual durante Semana da Criança
Há 28 minutos Brasil recebe 2,5 mil unidades de fomepizol, antídoto contra metanol
Há 28 minutos Governo firma contrato com Apae de Gramado para abertura de centro de atendimento do Programa TEAcolhe
Há 28 minutos PEC da reforma administrativa promove resultados, governo digital e combate a privilégios
Império
Ponto Grill
Agro Niederle
Tarzan
F&J Santos
Sala
Sicredi
Raffaelli
Unimed
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mercado Balestrin
APPATA
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
Mercado do povo
Seco
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 5 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 4 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
4
Há 3 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Sicoob
Seco
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sala
Ipiranga
Tarzan
Mercado Balestrin
Império
F&J Santos
Unimed
APPATA
Mecânica Jaime
Ipiranga
Fitness
Raffaelli
Seu Manoel
Lazzaretti
Ponto Grill
Meganet
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicoob
Seu Manoel
Mercado Balestrin
F&J Santos
Tarzan
Ponto Grill
Sicredi
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Império
Sala
Ipiranga
Fitness
Lazzaretti
Unimed
Meganet
Seco
APPATA
Mercado do povo
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados