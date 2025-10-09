WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Meganet
Folha Popular
APPATA
Raffaelli
Niederle
F&J Santos
Seco
Fitness
Mercado do povo
Sala
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sicoob
Tarzan
Mercado Balestrin
Ipiranga
Unimed
Sicredi
Império
Ponto Grill
Geral

Carro é o principal meio de transporte para o trabalho, diz Censo

Ele supera a camada da população que utiliza ônibus

09/10/2025 13h40
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O carro é o principal meio de transporte utilizado pelos brasileiros para ir ao trabalho, de acordo com dados do Censo divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados do Censo Demográfico 2022 mostram que 32% das pessoas que precisam se deslocar pelo menos três vezes por semana para o local de trabalho usam o automóvel, superando a proporção de 21,4% das que utilizam ônibus. Em terceiro lugar, vêm aquelas que se deslocam a pé, ao menos na maior parte do tempo, e que somavam 17,8%.

"O censo traz justamente esse quadro amplo do Brasil, mostrando os gargalos e as dificuldades. Isso é reflexo do nosso histórico, que privilegiou o automóvel em detrimento de outros meios de transporte, mas também mostra certas carências do transporte público, que são especialmente mais impactantes em grandes concentrações urbanas, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Brasília", avalia o analista do IBGE Mauro Sergio Pinheiro de Sousa.

Tempo de deslocamento

Essas carências aparecem principalmente no tempo de deslocamento. Na média brasileira, a maior parte dos trabalhadores, 57%, leva de seis minutos até meia hora para chegar ao local de trabalho, totalizando 40 milhões de pessoas . Mas essa proporção é menor no Sudeste, 53%, e cai para a casa de 36% nas duas maiores cidades do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. Na outra ponta, 12,6% das pessoas levam mais de uma hora nesse trajeto, número que sobe para 27,9% em São Paulo e 29,8% no Rio.

A região metropolitana do Rio de Janeiro também se destaca no ponto mais extremo da escala, o dos trabalhadores que levam mais de duas horas para chegar ao trabalho. Onze cidades fluminenses figuram na lista dos 20 municípios, com mais de 100 mil habitantes, que tem o maior percentual de trabalhadores que declararam esse tempo de deslocamento, incluindo as três primeiras posições. Em Queimados, a grande campeã, 12,5% dos trabalhadores demoram pelo menos duas horas no trajeto de casa até o trabalho. A proporção na capital foi de 5,6%, enquanto a média brasileira ficou em 1,8%.

O Censo também identificou algumas relações entre o tempo de deslocamentos e desigualdades sociais. Por exemplo, 16,4% das pessoas negras e 12,2% das indígenas leva pelo menos uma hora para chegar ao trabalho, enquanto a proporção entre as pessoas brancas foi de 10,4%. E maiores rendimentos domiciliares per capita também estavam associados a um menor tempo de deslocamento.

Essas diferenças também aparecem na análise dos meios de transporte. A proporção de pessoas que vão de automóvel para o trabalho, alcança 42,9% entre as pessoas brancas, mais que o dobro da proporção declarada pelas pessoas pretas, que utilizam mais o ônibus, com 29%. Além disso, 57,8% dos trabalhadores com ensino superior completo vão de carro para o trabalho, enquanto a proporção entre as pessoas com ensino médio completo é menos que a metade, 28,6. Além disso, o meio preferencial das pessoas sem instrução ou com ensino fundamental completo é a pé, com 25,6%.

Os analistas do IBGE também fizeram cruzamentos entre o tempo de trajeto e os meios de transporte e identificaram que 70% das pessoas que usam o ônibus como principal meio de transporte, levam pelo menos meia hora no trajeto. Já 52,2% dos usuários de trem ou metrô demoram pelo menos 1 hora.

Ainda de acordo com o Censo, em 2022, 88,4% dos brasileiros trabalhavam no mesmo município de residência, sendo 71,4% em outro local e 16,9% na própria casa ou propriedade . residência. Por outro lado, 10,7% dos trabalhadores precisavam se deslocar para outro município para trabalhar e 7,9 milhões dessas pessoas faziam isso pelo menos 3 dias por semana.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Mais de 12 mil favelas passam a ter CEP
Foto: Divulgação Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Imagem: Divulgação 7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
19°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
19°

Sensação

3.6 km/h

Vento

67%

Umidade

Seco
Meganet
Ipiranga
Sicredi
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Lazzaretti
Mercado Balestrin
F&J Santos
APPATA
Sala
Ponto Grill
Seu Manoel
Fitness
Unimed
Agro Niederle
Império
Sicoob
Raffaelli
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Meganet
Império
Unimed
Sicoob
APPATA
Sala
Ipiranga
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Fitness
Agro Niederle
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
Sicredi
Ponto Grill
Raffaelli
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Tenente Portela - RS
7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
F&J Santos
Meganet
Mecânica Jaime
Raffaelli
Fitness
Ponto Grill
Seu Manoel
Império
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sala
Lazzaretti
Mercado do povo
Tarzan
Sicoob
Seco
Unimed
Rádio Municipal
Sicredi
Ipiranga
Mercado Balestrin
APPATA
Últimas notícias
Há 28 minutos Estudantes participam de aulão de redação do Enem promovido pelo Estado
Há 28 minutos Câmara votará projetos de proteção da infância no ambiente virtual durante Semana da Criança
Há 28 minutos Brasil recebe 2,5 mil unidades de fomepizol, antídoto contra metanol
Há 28 minutos Governo firma contrato com Apae de Gramado para abertura de centro de atendimento do Programa TEAcolhe
Há 28 minutos PEC da reforma administrativa promove resultados, governo digital e combate a privilégios
F&J Santos
Tarzan
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicredi
Império
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Raffaelli
Mercado do povo
Ipiranga
Meganet
APPATA
Fitness
Seco
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicoob
Unimed
Mais lidas
1
Há 5 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 4 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
4
Há 3 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Unimed
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Lazzaretti
Seco
Tarzan
Raffaelli
Mecânica Jaime
Império
Rádio Municipal
Sicoob
Seu Manoel
Sicredi
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Meganet
Ipiranga
APPATA
Fitness
Sala
Ponto Grill
Ipiranga
Unimed
Seco
F&J Santos
Tarzan
APPATA
Sala
Sicredi
Fitness
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Império
Meganet
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados