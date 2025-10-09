WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Sala
Meganet
Tarzan
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Seco
APPATA
F&J Santos
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicredi
Niederle
Fitness
Ipiranga
Mercado do povo
Unimed
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Lazzaretti
Império
Sicoob
Agricultura

Estado realiza nova rodada de assinaturas de convênios e termos de cooperação com municípios

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) realizou, nesta quinta-feira (9/10),...

09/10/2025 13h40
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Os investimentos, que somam quase R$ 107 milhões, são provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) -Foto: Lívia Boaz/Ascom Seapi
Os investimentos, que somam quase R$ 107 milhões, são provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) -Foto: Lívia Boaz/Ascom Seapi

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) realizou, nesta quinta-feira (9/10), mais uma rodada de assinaturas de convênios e termos de cooperação com municípios gaúchos. Nesta etapa, 17 prefeituras foram contempladas com recursos destinados a serviços de infraestrutura em localidades do interior do Rio Grande do Sul.

Do total, oito municípios firmaram termo de cooperação para horas-máquinas, perfuração de poço ou cessão de máquinas. Seis foram beneficiados no âmbito da Consulta Popular, dois receberam recursos por meio do Programa Avançar Poços; e um foi contemplado no Programa de Estradas Vicinais. A iniciativa busca ampliar o acesso à água em comunidades rurais, especialmente em períodos de estiagem.

Com esta nova rodada, já são 349 municípios beneficiados com recursos para recuperação de estradas rurais, de um total de 356 inscritos no edital. Os investimentos, que somam quase R$ 107 milhões, são provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). A iniciativa prevê o repasse de até R$ 300 mil para cidades que decretaram situação de emergência em razão das enchentes de 2024. O município de Estrela Velha passa a integrar a lista dos que já assinaram convênio para recuperação de estradas rurais.

O secretário da Agricultura, Edivilson Brum, destacou a importância do trabalho conjunto para garantir que os recursos cheguem aos municípios. “Essas assinaturas são resultado de um esforço coletivo. Nossa equipe se dedicou a analisar todos os projetos, que passam por diversos departamentos, seguem para a Casa Civil e, então, chegam ao ato de assinatura. É um trabalho extenso, mas essencial para garantir que o recurso chegue na ponta com transparência”, afirmou.

Os valores repassados podem ser utilizados para a contratação de equipamentos como tratores, escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras, rolos compactadores, caminhões, motoniveladoras (patrolas), pás-carregadeiras e caminhões-prancha. Também é possível adquirir insumos como brita, saibro e cascalho, conforme os planos de trabalho aprovados pela área técnica da Seapi.

Desde 2019, o governo estadual já investiu cerca de R$ 192 milhões em melhorias de estradas rurais em municípios atingidos por eventos meteorológicos e que decretaram situação de emergência ou calamidade pública. Esses investimentos fazem parte do Plano Rio Grande , programa de Estado liderado por Eduardo Leite e criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Recursos da Consulta Popular chegam à comunidade

Os municípios de Ametista do Sul, Canguçu, Doutor Maurício Cardoso, Lagoão, São Sepé e Victor Graeff assinaram convênios no âmbito da Consulta Popular, para execução de projetos escolhidos diretamente pela comunidade. Os recursos serão aplicados em ações como escavação de açudes, aquisição de cisternas e conservação do solo.

A prefeitura de Doutor Maurício Cardoso, município com cerca de 4,5 mil habitantes, foi uma das contempladas. O valor de R$ 222 mil será investido na compra de equipamentos, incluindo uma grade niveladora e um tanque de distribuição de esterco, beneficiando especialmente a agricultura familiar.

“Os pequenos produtores serão os principais beneficiados”, afirmou o prefeito Lauri José Ely. “Nossa comunidade sempre participa ativamente da votação da Consulta Popular. Inclusive, uma nova edição está em andamento nesta semana. Estamos mobilizando servidores e moradores para garantir uma grande participação, pois quanto mais votos tivermos, maior será a possibilidade de conquistar novos investimentos”, completou.

Os 17 novos municípios contemplados

  • Ametista do Sul (Consulta Popular)
  • Caçapava do Sul (Termo de cooperação)
  • Candelária (Termo de cooperação)
  • Canguçu (Consulta Popular)
  • Doutor Maurício Cardoso (Consulta Popular)
  • Estrela Velha (Estradas Vicinais)
  • Formigueiro (Avançar Poços)
  • Jóia (Termo de cooperação)
  • Lagoão (Consulta Popular)
  • Nova Petrópolis (Termo de cooperação)
  • Palmeira das Missões (Avançar Poços)
  • Pedro Osório (Termo de cooperação)
  • São José do Norte (Termo de cooperação)
  • São Sepé (Consulta Popular)
  • Sobradinho (Termo de cooperação)
  • Vera Cruz (Termo de cooperação)
  • Victor Graeff (Consulta Popular)

Texto: Elstor Hanzen/ Ascom Seapi
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Exportações de carnes de Santa Catarina batem recorde histórico de receita em setembro
Foto: Reprodução/Secom SC Agricultor familiar: saiba como obter documentos da Epagri/Ciram para comprovar prejuízos causados por ventos e tempestades
Ato de entrega oficial foi realizado no pátio da Seapi, com a presença do titular da pasta, Edivilson Brum -Foto: Cassiane Osório/Ascom Seapi Estado reforça estrutura de fiscalização com aquisição de 25 novos veículos para a Secretaria da Agricultura
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
19°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
19°

Sensação

3.6 km/h

Vento

67%

Umidade

Lazzaretti
Unimed
Meganet
Fitness
Sala
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seu Manoel
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Agro Niederle
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado do povo
Império
Sicredi
Seco
APPATA
Tarzan
Sicoob
Mecânica Jaime
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sicredi
Império
Ponto Grill
APPATA
F&J Santos
Sicoob
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Meganet
Fitness
Agro Niederle
Unimed
Lazzaretti
Raffaelli
Tarzan
Sala
Ipiranga
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Tenente Portela - RS
7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Rádio Municipal
Tarzan
Sicredi
Seu Manoel
Sala
Lazzaretti
Ipiranga
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Império
Raffaelli
Fitness
Sicoob
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
Unimed
Mercado Balestrin
Seco
F&J Santos
APPATA
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 28 minutos Estudantes participam de aulão de redação do Enem promovido pelo Estado
Há 28 minutos Câmara votará projetos de proteção da infância no ambiente virtual durante Semana da Criança
Há 28 minutos Brasil recebe 2,5 mil unidades de fomepizol, antídoto contra metanol
Há 28 minutos Governo firma contrato com Apae de Gramado para abertura de centro de atendimento do Programa TEAcolhe
Há 28 minutos PEC da reforma administrativa promove resultados, governo digital e combate a privilégios
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado do povo
APPATA
Ponto Grill
Sicredi
Tarzan
Raffaelli
Fitness
Seu Manoel
Lazzaretti
Império
Mercado Balestrin
Sicoob
Ipiranga
Seco
Sala
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
Unimed
Mais lidas
1
Há 5 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 4 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
4
Há 3 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Ipiranga
APPATA
Seu Manoel
Rádio Municipal
Tarzan
Lazzaretti
Sala
Seco
Meganet
Agro Niederle
Sicoob
Império
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Ipiranga
Raffaelli
Fitness
F&J Santos
Ponto Grill
Sicredi
Unimed
Mercado Balestrin
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicredi
Ponto Grill
Ipiranga
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado do povo
APPATA
Agro Niederle
Império
F&J Santos
Mecânica Jaime
Seco
Fitness
Meganet
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Raffaelli
Sala
Unimed
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados