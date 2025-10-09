Comissão aprova projeto que prevê concessão de estádios públicos para a iniciativa privada

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4558/24 , que prevê a concessão de estádios e ginásios esportivos que não estejam sendo utilizados de forma eficiente e eficaz pela administração pública.

O relator, deputado Renildo Calheiros (PCdoB-PE), recomendou a aprovação do texto. “Infelizmente, não é raro encontrarmos equipamentos direcionados à prática esportiva que operam em condições aquém das desejáveis”, disse ele.

Conforme a proposta, será considerada ineficiente e ineficaz a utilização de estádios e ginásios esportivos quando:

estiverem em estado de deterioração ou necessitarem de investimentos significativos para sua manutenção;

não promoverem a realização de eventos esportivos com regularidade; e

não contribuírem para o desenvolvimento social e esportivo da comunidade.

Contrato

A concessão administrativa será precedida de estudo de viabilidade técnica e econômica e de processo licitatório, na modalidade de concorrência, observando-se a legislação aplicável. Entre outros pontos, o contrato deverá estabelecer:

o objeto da concessão, com a descrição detalhada dos bens a serem concedidos;

o prazo;

os investimentos a serem realizados pelo concessionário;

as obrigações do concessionário, incluindo a manutenção, conservação e operação dos bens concedidos;

as condições para a revisão do contrato;

as penalidades por descumprimento das obrigações contratuais; e

as condições para a encampação da concessão.

Acesso

O concessionário deverá garantir o acesso da população aos estádios e ginásios esportivos, observados os seguintes critérios:

manutenção de preços populares para determinados eventos;

oferta de programas de incentivo à prática esportiva para crianças e adolescentes; e

disponibilização de espaços para a realização de eventos sociais e culturais.

“A iniciativa privada tem maior capacidade de investimento, permitindo reforma, ampliação ou modernização desses equipamentos, tornando-os mais atrativos e adequados”, disse o autor da proposta, deputado Mauricio do Vôlei (PL-MG).

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Administração e Serviço Público; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.