Comissão aprova reconhecimento de queimada como modalidade esportiva

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 742/24, da deputada Amanda Gentil (PP-MA), que reconhece o jogo de queimada como modalidade esportiva.

Os parlamentares acolheram o parecer da relatora , deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), pela aprovação do texto. “A queimada possui inúmeros elementos que caracterizam uma modalidade esportiva: organização institucional por meio de federações, competições regulares, regras padronizadas, base de praticantes engajados e reconhecimento em estados e municípios”, disse.

Laura Carneiro acrescentou que reconhecimento, em lei federal, da queimada como esporte representa a “coroação natural do processo de maturação que já ocorre organicamente na sociedade brasileira”.

Próximos passos

A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, ainda precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.