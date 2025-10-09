WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Meganet
Unimed
Mercado Balestrin
Niederle
APPATA
Lazzaretti
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Seu Manoel
Ipiranga
Ponto Grill
Raffaelli
Tarzan
Sicoob
Seco
Fitness
Mecânica Jaime
Sala
Império
Folha Popular
F&J Santos
Câmara

Câmara votará projetos de proteção da infância no ambiente virtual durante Semana da Criança

Entre as propostas, está a que regulamenta a atividade de influenciador digital

09/10/2025 16h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A pauta da Câmara dos Deputados na Semana da Criança (de 13 a 17 de outubro) vai incluir projetos voltados à proteção de crianças e adolescentes. Algumas das propostas que podem entrar em votação tiveram a urgência aprovada pelo Plenário nesta quinta-feira (9), com apoio do grupo de trabalho criado na Câmara para ampliar a proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual.

Entre os projetos, estão:

  • o que regulamenta a atividade de influenciador digital (PL 3444/23);
  • o que institui a Política Nacional de Proteção à Primeira Infância no Ambiente Digital (PL 1971/25);
  • o que institui o Dia Nacional de Proteção de Dados (PL 2076/22);
  • o que prevê ações para melhorar a qualidade das relações interpessoais, o uso consciente das tecnologias digitais e o combate à violência nas escolas (PL 2122/25); e
  • o que prevê o uso de um sistema com base em algoritmo para combate a crimes contra crianças e adolescentes em ambientes virtuais ( PL 3287/24 ).
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Homenagem ao Dia Internacional das Meninas. Dep. Rogéria Santos (REPUBLICANOS-BA)
Rogéria Santos: "Pela primeira vez, a Câmara vai ter a Semana da Criança"

Essa última proposta foi apresentada pela relatora do grupo de trabalho, deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA).

“Pela primeira vez, a Câmara vai ter a Semana da Criança. Então, nós vamos estar aqui votando também projetos pertinentes à proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital. Projetos que têm, na sua essência, a questão do ambiente digital e a proteção de crianças e adolescentes. A gente sugeriu temáticas. A gente sugeriu, por exemplo, a questão do trabalho infantil digital”, explicou a deputada.

O grupo de trabalho, criado em 16 de setembro, teria inicialmente um mês de atividades. Mas o prazo original foi prorrogado por mais 60 dias.

Um relatório parcial dos trabalhos desenvolvidos até o momento foi aprovado na quarta-feira (8). O grupo levantou 238 projetos que tratam de temas da infância e recomendou a atenção do Legislativo para assuntos como a saúde mental como direito fundamental no ambiente digital, a formação de profissionais e agentes da rede de proteção e o reconhecimento do “abandono digital” como forma de negligência.

O grupo já realizou cinco audiências públicas em Brasília, com mais de 50 especialistas ouvidos. Foram feitas visitas técnicas à representação de empresas de tecnologia no Brasil, como Google, Meta, Tik Tok e Kwai.

Os debates continuam com atividades em Brasília e nos estados.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados PEC da reforma administrativa promove resultados, governo digital e combate a privilégios
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova reconhecimento de queimada como modalidade esportiva
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê desembarque fora da parada de ônibus durante a noite
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
19°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
19°

Sensação

3.6 km/h

Vento

67%

Umidade

Unimed
Agro Niederle
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Tarzan
Raffaelli
Sicredi
APPATA
Fitness
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sala
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
F&J Santos
Seco
Sicoob
Sala
APPATA
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicredi
Tarzan
F&J Santos
Agro Niederle
Seu Manoel
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado do povo
Império
Sicoob
Mercado Balestrin
Fitness
Sicoob
Meganet
Raffaelli
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Tenente Portela - RS
7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Raffaelli
Tarzan
Lazzaretti
Sicoob
Sala
Mecânica Jaime
Sicredi
Unimed
Império
APPATA
Rádio Municipal
Agro Niederle
F&J Santos
Seco
Fitness
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Meganet
Últimas notícias
Há 27 minutos Estudantes participam de aulão de redação do Enem promovido pelo Estado
Há 27 minutos Câmara votará projetos de proteção da infância no ambiente virtual durante Semana da Criança
Há 27 minutos Brasil recebe 2,5 mil unidades de fomepizol, antídoto contra metanol
Há 27 minutos Governo firma contrato com Apae de Gramado para abertura de centro de atendimento do Programa TEAcolhe
Há 27 minutos PEC da reforma administrativa promove resultados, governo digital e combate a privilégios
Rádio Municipal
Agro Niederle
Tarzan
APPATA
Sala
Seu Manoel
Meganet
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mercado do povo
Império
Ipiranga
Raffaelli
Ponto Grill
Sicoob
Seco
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Lazzaretti
F&J Santos
Unimed
Sicredi
Mais lidas
1
Há 5 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 4 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
4
Há 3 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Império
Sicoob
Seco
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
APPATA
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado Balestrin
Fitness
Unimed
Rádio Municipal
Raffaelli
Meganet
Sicredi
Sala
Seu Manoel
Tarzan
F&J Santos
Lazzaretti
Agro Niederle
Agro Niederle
Sala
Sicredi
Tarzan
Meganet
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado do povo
APPATA
Ipiranga
Sicoob
F&J Santos
Raffaelli
Rádio Municipal
Seco
Lazzaretti
Fitness
Império
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados