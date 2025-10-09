WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Unimed
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
APPATA
Império
Raffaelli
Tarzan
Niederle
Rádio Municipal
Folha Popular
Ipiranga
Sicredi
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sala
Meganet
Seu Manoel
Sicoob
Fitness
Mercado do povo
F&J Santos
Educação

Estudantes participam de aulão de redação do Enem promovido pelo Estado

A Secretaria da Educação (Seduc) realizou, nesta quinta-feira (9/10), o primeiro aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 20...

09/10/2025 16h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

A Secretaria da Educação (Seduc) realizou, nesta quinta-feira (9/10), o primeiro aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, com o tema “Como tirar 900+ na redação do Enem em 7 passos”. A atividade foi conduzida pelo professor Felipe Pereira, criador da metodologia IHM (Instalando a Habilidade em Mim) e idealizador da plataforma RS no Topo do Enem.

Durante a transmissão, Felipe apresentou as cinco competências avaliadas na redação do Enem, explicou a estrutura de textos nota 900+ e compartilhou estratégias práticas para o desenvolvimento de ideias, repertório e propostas de intervenção. O professor também destacou as mudanças apresentadas na Cartilha do Participante 2025, reforçando que o foco deve permanecer no domínio das habilidades cobradas pelo exame.

O aulão contou com a presença, no local, de cerca de 80 estudantes da Rede Estadual, além de participantes on-line que acompanharam a transmissão em tempo real, enviaram perguntas e interagiram pelo chat do canal. O momento foi marcado pela troca de experiências e pelo incentivo à preparação coletiva para o exame.

Durante o aulão, Pereira contou aos estudantes um pouco de sua trajetória na educação. “Estudar pode te levar a lugares incríveis. Eu sou ex-aluno da Rede Estadual, na qual minha vida foi transformada, e tenho orgulho de estar aqui hoje. Espero ajudar vocês a atingirem seus objetivos”, destacou.

O ciclo de aulões segue na sexta-feira (10/10), às 8h, com o tema “Aprenda a estudar para o Enem com o método IHM”, também transmitido pelo canal TV Seduc RS no YouTube .

Parceria

A iniciativa faz parte da parceria entre a Seduc e Pereira, que disponibiliza acesso gratuito à plataforma RS no Topo do Enem para todos os estudantes da Rede Estadual. O ambiente virtual oferece mais de 200 horas de conteúdo on-line, abrangendo Redação, Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza. Para utilizar o material, basta realizar o cadastro neste site .

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Evento da 21ª CRE mobiliza jovens da região com foco no futuro e no protagonismo
Foto: Divulgação Secretaria de Educação incentiva alunos do 9º ano a participarem das avaliações externas
Foto: Divulgação Semana das Crianças é celebrada com criatividade nas escolas municipais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
19°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
19°

Sensação

3.6 km/h

Vento

67%

Umidade

Unimed
Seco
Raffaelli
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicoob
Mercado do povo
Ponto Grill
Seu Manoel
Império
APPATA
Meganet
Sala
Ipiranga
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Fitness
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sala
Mecânica Jaime
Ipiranga
Ponto Grill
Meganet
Raffaelli
Sicoob
Agro Niederle
Sicredi
Fitness
Império
Mercado do povo
Unimed
Rádio Municipal
Tarzan
Seu Manoel
Lazzaretti
APPATA
F&J Santos
Sicoob
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Tenente Portela - RS
7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Meganet
Mercado Balestrin
APPATA
Seu Manoel
Unimed
Mercado do povo
Fitness
Lazzaretti
Ponto Grill
Seco
F&J Santos
Império
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Tarzan
Agro Niederle
Raffaelli
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicredi
Últimas notícias
Há 27 minutos Estudantes participam de aulão de redação do Enem promovido pelo Estado
Há 27 minutos Câmara votará projetos de proteção da infância no ambiente virtual durante Semana da Criança
Há 27 minutos Brasil recebe 2,5 mil unidades de fomepizol, antídoto contra metanol
Há 28 minutos Governo firma contrato com Apae de Gramado para abertura de centro de atendimento do Programa TEAcolhe
Há 28 minutos PEC da reforma administrativa promove resultados, governo digital e combate a privilégios
Império
Rádio Municipal
F&J Santos
Lazzaretti
Ponto Grill
Unimed
Mercado do povo
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Raffaelli
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ipiranga
APPATA
Sala
Fitness
Meganet
Seco
Mais lidas
1
Há 5 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 4 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
4
Há 3 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Império
Lazzaretti
Fitness
Seco
Sicredi
Rádio Municipal
Agro Niederle
APPATA
Meganet
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sala
Unimed
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Sicoob
Seu Manoel
Ipiranga
Raffaelli
Fitness
Mercado Balestrin
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
Sicoob
Lazzaretti
F&J Santos
Seco
APPATA
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ipiranga
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado do povo
Império
Seu Manoel
Unimed
Sala
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados