WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Tarzan
Sicredi
Ipiranga
F&J Santos
Mercado Balestrin
Fitness
Mecânica Jaime
Niederle
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Unimed
Sicoob
Rádio Municipal
Folha Popular
Lazzaretti
Mercado do povo
Meganet
Seco
Sala
Ponto Grill
Seu Manoel
APPATA
Senado Federal

Acordo UE–Mercosul é defendido em encontro com presidente do Senado italiano

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu nesta quinta-feira (9), com um grupo de senadores, o presidente do Senado da Itália, Ignazio La Ru...

09/10/2025 16h40
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Davi Alcolumbre recebeu Ignazio La Russa, presidente do Senado Italiano - Foto: VALTERJR
Davi Alcolumbre recebeu Ignazio La Russa, presidente do Senado Italiano - Foto: VALTERJR

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu nesta quinta-feira (9), com um grupo de senadores, o presidente do Senado da Itália, Ignazio La Russa. Segundo o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE), o diálogo abordou a cooperação parlamentar, o intercâmbio de experiências legislativas, a aproximação das agendas de trabalho das duas Casas e o pedido de apoio daquele Parlamento ao acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia (EU).

Nelsinho Trad afirmou que Ignazio La Russa manifestou apoio ao acordo, sinalizando a postura favorável da Itália à sua concretização. Para Trad, há um ambiente favorável para que os dois blocos se beneficiem do acordo de livre comércio.

— Dissemos ao presidente do Senado italiano que esse acordo é fundamental para alavancar as economias dos dois blocos de países e que estamos vivendo um momento muito importante, porque no âmbito do Mercosul os países estão também favoráveis à concretização do acordo. Não tem momento mais propício para finalizarmos isso [...]. Ele saiu daqui com o intuito de [estimular] os outros países [europeus] a serem favoráveis à concretização do acordo — disse o presidente da CRE.

Também participaram da reunião os senadores Confúcio Moura (MDB-RO) e Láercio Oliveira (PP-SE).

O acordo União Europeia–Mercosul é um tratado comercial e de cooperação entre os dois blocos que, para entrar plenamente em vigor, precisa passar por etapas formais de aprovação em cada parte — incluindo a ratificação pelo Parlamento Europeu e pelos legislativos dos países do Mercosul. Entre os objetivos, estão a redução gradual de tarifas e a facilitação de comércio e de regras para investimentos e compras governamentais.

Ignazio La Russa também defendeu o acordo UE-Mercosul em conversa com Alcolumbre - Foto: VALTERJR
Ignazio La Russa também defendeu o acordo UE-Mercosul em conversa com Alcolumbre - Foto: VALTERJR
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O senador Fernando Farias é relator e o deputado Cezinha de Madureira, presidente da comissão mista - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado MP do Brasil soberano pode ser votada na terça-feira
A Câmara ratificou o texto alternativo aprovado pelo Senado - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Regulamentação da profissão de condutor de ambulância segue para sanção
Quase 30% das demandas foram sobre o INSS e os trabalhos da comissão mista - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Interesse sobre CPMI do INSS aumenta; veja onde obter informações
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
19°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
19°

Sensação

2.77 km/h

Vento

77%

Umidade

Meganet
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicredi
Lazzaretti
APPATA
Ipiranga
Fitness
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado do povo
Império
Rádio Municipal
F&J Santos
Seco
Sicoob
Agro Niederle
Raffaelli
Sala
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ipiranga
Unimed
APPATA
Sala
Meganet
Agro Niederle
F&J Santos
Império
Raffaelli
Sicredi
Sicoob
Mercado do povo
Seu Manoel
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Fitness
Tarzan
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Tenente Portela - RS
7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Tarzan
Unimed
Fitness
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Império
Agro Niederle
APPATA
Raffaelli
Ponto Grill
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicoob
Sala
Seu Manoel
Seco
Sicredi
Meganet
F&J Santos
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 19 minutos Comissão aprova valorização de mestres responsáveis por difundir tradição oral
Há 19 minutos MP do Brasil soberano pode ser votada na terça-feira
Há 19 minutos CNU 2025: confira número mínimo de acertos para avançar para 2ª fase
Há 50 minutos Comissão aprova projeto que proíbe corte de árvore de erva-mate produtora de semente
Há 50 minutos Comissão aprova projeto que criminaliza uso de IA para produzir pornografia infantojuvenil
Mercado Balestrin
Unimed
Lazzaretti
APPATA
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicoob
Mercado do povo
Tarzan
Ipiranga
Sala
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Império
Ponto Grill
Fitness
Agro Niederle
Seco
Sicredi
Meganet
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 5 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 4 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
4
Há 3 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Unimed
Sicredi
Seco
F&J Santos
Fitness
Rádio Municipal
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Agro Niederle
Raffaelli
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sala
Ipiranga
Ponto Grill
Meganet
APPATA
Agro Niederle
Sicoob
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado do povo
Raffaelli
Sala
Mecânica Jaime
Unimed
Meganet
Seco
Sicredi
Rádio Municipal
Fitness
Ipiranga
Império
F&J Santos
Ponto Grill
Seu Manoel
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados