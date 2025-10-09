WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicredi
APPATA
Seu Manoel
Raffaelli
F&J Santos
Sala
Meganet
Seco
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Sicoob
Ipiranga
Ponto Grill
Niederle
Mercado do povo
Fitness
Mercado Balestrin
Império
Rádio Municipal
Câmara

Ganhos com exploração de petróleo não se traduzem em desenvolvimento, afirmam debatedores

Em debate na Câmara, foi defendido um modelo de desenvolvimento para a Amazônia que reduza a dependência de combustíveis fósseis

09/10/2025 17h32
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Em debate sobre a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, participantes defenderam um projeto de desenvolvimento que não dependa de combustíveis fósseis, tanto para a região amazônica quanto para o país. O assunto foi tema de audiência pública da Comissão de Legislação Participativa nesta quinta-feira (9).

O representante do Movimento Dendezê, Lucas Cardoso, destacou que o Ministério de Minas e Energia estima arrecadar cerca de US$ 200 bilhões com o petróleo da Amazônia.

O ativista reconheceu a dificuldade de contestar o argumento de que esses recursos são essenciais para o desenvolvimento da região, já que o Estado e a sociedade brasileira ainda não apresentaram um projeto alternativo.

“O argumento é atraente, mas não resolve todos os problemas. Vivemos um momento delicado para o clima. A China se desenvolveu rapidamente, mas foi também o país que mais emitiu carbono no século 21. Se outros países seguirem esse modelo, não haverá planeta. O debate precisa ser sobre qual modelo econômico queremos para os próximos séculos”, afirmou Cardoso.

Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Audiência Pública - Impactos da exploração do petróleo no desenvolvimento socioeconômico. Dep. Talíria Petrone (PSOL - RJ)
Talíria Petrone: presença da indústria de petróleo nem sempre melhora a qualidade de vida da população

Desigualdade social
A deputada Talíria Petrone (Psol-RJ), autora do pedido para a realização do debate, afirmou que a presença da indústria do petróleo nem sempre melhora a qualidade de vida da população.

Como exemplo, citou Macaé (RJ), cidade que arrecadou quase R$ 1,5 bilhão com royalties, mas onde a taxa de pobreza aumentou entre 2010 e 2020.

“Hoje, 31% da população vive com até meio salário mínimo, e o município está entre os piores do estado em desenvolvimento social”, disse.

Lucas Cardoso também mencionou estudo da Agência Pública que analisou 15 municípios que mais receberam royalties de petróleo entre 1999 e 2024. Em nove deles, mais de um quarto da população vive abaixo da linha de pobreza.

Subsídios
 A representante do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), Alessandra Cardoso, questionou o papel do petróleo no desenvolvimento. Segundo ela, o setor recebe cerca de R$ 40 bilhões em subsídios públicos por ano. Para a especialista, é necessário avaliar o custo desses incentivos e discutir se devem continuar.

Comunidades tradicionais
 Representantes de comunidades e povos tradicionais afirmaram que são os mais afetados pela exploração de petróleo.

A integrante do Movimento Pretas pelo Clima, Júlia Mabel, relatou que na Ilha da Maré (BA), onde funciona o maior complexo industrial de petróleo do estado, a atividade provocou contaminação das águas e dos manguezais e aumento nos casos de câncer.

“Para nós, o que muitos chamam de progresso é destruição e apagamento da nossa cultura”, afirmou.

O secretário jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), Alexandre Arapiun, pediu que o poder público revogue a autorização do Ibama que permite à Petrobras realizar estudos técnicos sobre a exploração na margem equatorial do Rio Amazonas.

Ele afirmou que o processo não cumpriu a exigência constitucional de promover a consulta prévia, livre e informada aos povos indígenas afetados.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova valorização de mestres responsáveis por difundir tradição oral
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que proíbe corte de árvore de erva-mate produtora de semente
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que criminaliza uso de IA para produzir pornografia infantojuvenil
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
19°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
19°

Sensação

2.77 km/h

Vento

77%

Umidade

Sicoob
Sala
Rádio Municipal
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicredi
F&J Santos
Império
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Seu Manoel
Fitness
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado Balestrin
Meganet
Seco
Unimed
Raffaelli
Ponto Grill
Raffaelli
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
APPATA
Tarzan
Seu Manoel
Unimed
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicredi
Sala
Lazzaretti
F&J Santos
Império
Mercado do povo
Ponto Grill
Fitness
Meganet
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Tenente Portela - RS
7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Unimed
Agro Niederle
APPATA
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicredi
Fitness
Ipiranga
Seco
Sala
Raffaelli
Sicoob
Império
F&J Santos
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Meganet
Tarzan
Últimas notícias
Há 19 minutos Comissão aprova valorização de mestres responsáveis por difundir tradição oral
Há 19 minutos MP do Brasil soberano pode ser votada na terça-feira
Há 19 minutos CNU 2025: confira número mínimo de acertos para avançar para 2ª fase
Há 51 minutos Comissão aprova projeto que proíbe corte de árvore de erva-mate produtora de semente
Há 51 minutos Comissão aprova projeto que criminaliza uso de IA para produzir pornografia infantojuvenil
Ponto Grill
Tarzan
Império
Seco
Agro Niederle
Seu Manoel
Raffaelli
F&J Santos
Sala
Sicredi
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado Balestrin
Unimed
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado do povo
APPATA
Fitness
Mais lidas
1
Há 5 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 4 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
4
Há 3 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Império
Sala
Rádio Municipal
APPATA
Meganet
Ipiranga
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
Raffaelli
Unimed
Seco
Sicredi
F&J Santos
Ponto Grill
Fitness
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ipiranga
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Raffaelli
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
Seu Manoel
Império
F&J Santos
Seco
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
Ipiranga
Mercado Balestrin
APPATA
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados