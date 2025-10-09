WhatsApp

Senado Federal

Interesse sobre CPMI do INSS aumenta; veja onde obter informações

O interesse sobre a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS aumenta a cada dia. Desde a instalação do colegiado, no final de agosto,...

09/10/2025 18h06
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Quase 30% das demandas foram sobre o INSS e os trabalhos da comissão mista - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Quase 30% das demandas foram sobre o INSS e os trabalhos da comissão mista - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O interesse sobre a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS aumenta a cada dia. Desde a instalação do colegiado, no final de agosto, o Senado Verifica — serviço do Senado voltado para o combate à desinformação — recebeu centenas de mensagens com denúncias e pedidos de informações sobre os trabalhos da CMPI.

Quase 30% das demandas foram sobre o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e os trabalhos da comissão mista. O interesse da população também impactou o número de atendimentos do Senado Verifica, que registrou aumento no total de demandas recebidas.

Veja a seguir como obter informações sobre as atividades e saiba como funciona a comissão.

Informação disponível

O Senado oferece todo tipo de informação sobre os trabalhos da Casa no site da Atividade Legislativa . O menu organiza o acesso de acordo com a origem da atividade — Plenário, comissões e órgãos do Parlamento — e disponibiliza formas de pesquisa sobre projetos e matérias, além da legislação em vigor.

O melhor caminho para acompanhar o que acontece na CPMI do INSS é consultar a página da comissão , onde o usuário pode saber quem é membro, os prazos para funcionamento e o plano de trabalho do colegiado. Também pode acompanhar a transmissão de uma reunião, ver o que foi aprovado, como os deputados e senadores votaram e o que os depoentes disseram. Documentos recebidos e enviados pela comissão são publicados, até mesmo as ordens de prisão.

Veja o que encontrar na página da CPMI do INSS:

Agenda

Atualizada em tempo real, sempre que a Presidência define as reuniões para tomar decisões ou ouvir depoimentos

Transmissão ao vivo

Ao acessar o link da reunião é possível acompanhar a transmissão feita pela TV Senado no YouTube

Requerimentos

Os requerimentos apresentados por deputados e senadores são publicados, com filtros para facilitar a pesquisa

Comunicados

Comunicados diversos e manual para usuário externo enviar documentos

Documentos

Resultado de votação, atos e decisões do presidente, normas de funcionamento, autos de prisão, ofícios

Notas Taquigráficas

O que acontece na CPMI é registrado em notas taquigráficas, publicadas em tempo real no link de cada reunião

Ao vivo

As atividades da CPMI do INSS são registradas pelos veículos de comunicação da Casa. Todas as reuniões são transmitidas ao vivo pelo canal da TV Senado no YouTube e no portal Senado Notícias.

Na TV Senado, a transmissão segue uma ordem de prioridade definida por normas internas, porque pode ser realizada mais de uma atividade ao mesmo tempo. Ou seja, a veiculação da CPMI pode ser interrompida, se o Plenário ou uma comissão permanente, por exemplo, iniciar os trabalhos. Mas o canal da TV Senado no YouTube continua a exibir a reunião.

Acompanhe a CPMI no Youtube da TV Senado , no portal Senado Notícias e na Rádio Senado .

Confira a cobertura completa da CPMI do INSS pelo portal Senado Notícias , da Agência Senado.

O que pode fazer

A comissão parlamentar de inquérito é um instrumento previsto na Constituição para que senadores e deputados federais exerçam a função de fiscalizar a administração pública. Elas podem ser compostas apenas por senadores, CPI, ou integradas também por deputados federais, CPMI.

A CPI ou CPMI tem atribuições próprias das autoridades judiciais, podendo:

  • realizar diligências que julgar necessárias;
  • convocar ministros de Estado;
  • tomar o depoimento de qualquer autoridade;
  • inquirir testemunhas, sob compromisso;
  • ouvir indiciados;
  • requisitar de órgão público informações ou documentos de qualquer natureza; e
  • requerer ao Tribunal de Contas da União (TCU) a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias.

Relatório final e conclusão

O relator da CPMI do INSS deve apresentar o relatório final até o término dos trabalhos, previsto para 28 de março de 2026. Se necessário o prazo pode ser prorrogado por até 180 dias.

Se aprovado, com o voto favorável da maioria dos integrantes da CPMI, o relatório final será enviado às Mesas do Senado e da Câmara para conhecimento e providências dos Plenários das respectivas Casas.

As conclusões da comissão parlamentar de inquérito e o relatório aprovado serão remetidos ao Ministério Público, quando necessário, para responsabilização civil e criminal com o indiciamento de possíveis infratores.

Mensagens

Para enviar solicitação, elogio, reclamação, sugestão ou denúncia para os integrantes da CPMI do INSS, ou qualquer outro setor do Senado, o cidadão pode utilizar o formulário disponível no site da Ouvidoria ou ligar para o 0800 061 2211 (ligação gratuita).

E se tiver dúvida sobre a veracidade de uma informação sobre a CMPI do INSS, entre em contato com o Senado Verifica.

