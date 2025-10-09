CCJ aprova fim do sigilo de processos administrativos da ANTT e da Antaq

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou projeto ( PL 5494/19 ) que acaba com o sigilo de processos administrativos envolvendo contratos de concessão, permissão e autorização das agências nacionais de Transportes Terrestres (ANTT) e de Transportes Aquaviários (Antaq). A proposta segue agora para análise do Senado.

A medida se aplica a processos administrativos destinados à apuração de infrações e à aplicação de penalidades pelas agências.

O texto aprovado altera a Lei de Reestruturação dos Transportes Aquaviário e Terrestre , que hoje determina o sigilo até a decisão final.

O relator na CCJ, deputado Toninho Wandscheer (PP-PR), apresentou parecer favorável quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do texto.

“Cremos que a proposição não só não afronta princípio estabelecido ou observado pelo nosso ordenamento jurídico, como até mesmo se coaduna com ele. Por conseguinte, a proposição guarda plena pertinência com os princípios e padrões normativos consagrados no direito brasileiro”, defendeu o parlamentar.

