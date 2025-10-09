WhatsApp

Meio Ambiente

Semae acompanha resultados parciais do programa FlorestaSC sobre cobertura vegetal em Santa Catarina

Foto: Anne Caroline Anderson/Semae Gov SCTécnicos da secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae) participaram na tarde da última quinta...

09/10/2025 18h44
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Anne Caroline Anderson/Semae Gov SC

Técnicos da secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae) participaram na tarde da última quinta-feira, 09/10, da apresentação dos resultados parciais do programa FlorestaSC. A exposição dos dados foi feita pelos pesquisadores Adilson Luiz Nicoletti, Alexander Christian Vibrans e Laio Zimermann Oliveira. Acompanharam o encontro, técnicos da gerência de Economia Verde da diretoria de Clima, Economia Verde, Energia e Qualidade Ambiental, do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA/SC) e da Epagri.

“O FlorestaSC é uma ferramenta essencial para compreender a dinâmica das nossas florestas e planejar o futuro de forma sustentável. A integração entre ciência, gestão pública e inovação tecnológica é o caminho para garantir o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação ambiental em Santa Catarina”, destaca a diretora de Clima, Economia Verde, Energia e Qualidade Ambiental da Semae, Gabriela Brasil.

Atualmente o programa está em seu terceiro ciclo de pesquisas e entre os destaques, os pesquisadores abordaram os dados parciais dos trabalhos que visam levantar estimativas atualizadas referentes a extensão da cobertura de floresta nativa e do crescimento da vegetação jovem, existentes no território catarinense. Durante o encontro também foi apresentado um aplicativo web para predição de sortimentos de toras para espécies madeireiras em florestas secundárias. 

“Os resultados parciais do FlorestaSC reforçam a importância de investirmos continuamente em pesquisa e monitoramento ambiental. O conhecimento gerado permite que Santa Catarina tenha políticas públicas cada vez mais precisas e eficazes para a conservação das florestas e o fortalecimento da economia verde”, comenta o gerente de Economia Verde, Robson Cunha.

O programa FlorestaSC é executado pela Universidade Regional de Blumenau (FURB) via convênio firmado com a Semae. A iniciativa visa levantar dados relacionados a quanta floresta nativa existe em Santa Catarina, quais espécies de árvores e demais plantas existem nelas, como está a sua região quanto à qualidade e quantidade das florestas, quais são as espécies mais comuns e as mais ameaçadas, quanto crescem as florestas por ano e quanta floresta temos e quanto carbono está estocado nas florestas do estado.

Os dados levantados servem para fundamentar a elaboração de políticas públicas voltadas ao uso sustentável e à conservação das florestas catarinenses, oferecer subsídios para o zoneamento econômico-ecológico das atividades florestais no estado; atualizar as informações sobre espécies vegetais ameaçadas de extinção e apoiar a identificação e definição de áreas prioritárias para a conservação e recuperação de ecossistemas degradados.

O projeto é desenvolvido com base em três principais linhas de ação: Inventário Florestal, voltado ao levantamento e monitoramento da diversidade de espécies arbóreas e dos estoques de biomassa das florestas catarinenses; Mapeamento, que consiste na elaboração de mapas da cobertura florestal e dos diferentes usos do solo, utilizando técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto; e Educação Florestal, que abrange ações de divulgação científica e educação ambiental, com foco na valorização das florestas e direcionadas especialmente ao público escolar. Mais informações sobre o FlorestaSC podem ser obtidas em https://www.iff.sc.gov.br/home .

