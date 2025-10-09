WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Unimed
Ipiranga
Seco
Tarzan
Sala
Ponto Grill
Rádio Municipal
Niederle
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado Balestrin
F&J Santos
Folha Popular
Lazzaretti
Fitness
Mercado do povo
Sicredi
Sicoob
Mecânica Jaime
Raffaelli
Império
Meganet
Justiça

Barroso nega que sanções dos EUA pesaram na decisão de sair do STF

Ministro não conseguiu adiantar a decisão para ao presidente Lula

09/10/2025 21h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta quinta-feira (9) que as sanções aplicadas pelo governo dos Estados Unidos contra ele foram levadas em conta na decisão de se aposentar da Corte .

Em entrevista coletiva após anunciar aposentadoria antecipada da Corte, Barroso disse que tinha intenção de permanecer no tribunal cerca de 12 anos e que comunicou o fato ao presidente Luíz Inácio Lula da Silva há cerca de dois anos. O ministro foi nomeado em 2013 pela ex-presidente Dilma Rousseff.

"Dois anos atrás, eu já tinha dito ao presidente [Lula] essa minha intenção [de deixar o STF]. Não me comprometi, mas disse que era uma intenção possível. Não tem nenhuma relação com os Estados Unidos. Espero que isso se resolva. Foi um movimento errado, com base em uma narrativa falsa, e que a gente tem que continuar a desfazer", afirmou.

Barroso também disse que tentou se encontrar ontem com Lula para avisar que iria anunciar a aposentadoria nesta quinta-feira, mas a reunião foi desmarcada.

"Tinha marcado uma audiência para ontem, mas com as circunstancia políticas, foi preciso adiar. Não consegui falar diretamente com ele", completou.

O ministro participou da última sessão plenária nesta quinta-feira e deve permanecer no STF até a próxima semana para liberar processos que ainda estão sob a responsabilidade dele.

Com a saída de Barroso, caberá ao presidente Lula indicar novo integrante para a Corte. A indicação passará pelo crivo do Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Paulo Pinto/Agencia Brasil Barroso diz que pretende viver sem exposição pública após sair do STF
© Bruno Peres/Agência Brasil Moraes autoriza Bolsonaro a receber barbeiro em casa
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil STF suspende julgamento sobre projeto para obra da Ferrogrão
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
16°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
16°

Sensação

1.84 km/h

Vento

93%

Umidade

Meganet
Rádio Municipal
APPATA
Agro Niederle
Sicoob
Lazzaretti
Seco
Sicredi
Sala
Tarzan
Unimed
Ponto Grill
F&J Santos
Mercado do povo
Império
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Fitness
Tarzan
APPATA
Fitness
Ipiranga
Unimed
Mercado do povo
Sicoob
F&J Santos
Sicredi
Lazzaretti
Agro Niederle
Império
Raffaelli
Sicoob
Rádio Municipal
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sala
Meganet
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Tenente Portela - RS
7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Seco
Raffaelli
Mecânica Jaime
Império
Unimed
Lazzaretti
Ponto Grill
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sala
APPATA
Meganet
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicredi
Ipiranga
Seu Manoel
Sicoob
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Fitness
Últimas notícias
Há 38 minutos Flotilha: brasileiros relatam torturas causadas por forças israelenses
Há 1 hora Silêncio de presidente do Sindnapi frustra parlamentares em sessão da CPMI do INSS
Há 1 hora Petrobras anuncia R$ 2,6 bilhões para indústria naval na Bahia
Há 1 hora Barroso diz que pretende viver sem exposição pública após sair do STF
Há 1 hora Barroso nega que sanções dos EUA pesaram na decisão de sair do STF
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Raffaelli
Fitness
Meganet
F&J Santos
APPATA
Império
Sala
Ipiranga
Unimed
Sicredi
Ponto Grill
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Lazzaretti
Seco
Sicoob
Tarzan
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 5 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 2 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
3
Há 4 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
4
Há 3 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Tarzan
Mecânica Jaime
Sala
Sicredi
Sicoob
Rádio Municipal
Agro Niederle
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Ipiranga
F&J Santos
Lazzaretti
Fitness
APPATA
Meganet
Seco
Ipiranga
Seu Manoel
Império
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seco
Meganet
Ponto Grill
Rádio Municipal
Império
Unimed
Agro Niederle
Raffaelli
Sicoob
Tarzan
Sala
Seu Manoel
Mercado do povo
Sicredi
Fitness
F&J Santos
Mecânica Jaime
APPATA
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados