WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Ponto Grill
Folha Popular
Sicredi
Fitness
APPATA
Império
Meganet
Seco
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Unimed
Seu Manoel
Lazzaretti
Tarzan
Sala
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Niederle
Hospital Santo Antonio
Senado Federal

Silêncio de presidente do Sindnapi frustra parlamentares em sessão da CPMI do INSS

O silêncio de Milton Baptista de Souza Filho, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi),...

09/10/2025 21h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O presidente da CPMI, Carlos Viana, e Milton Baptista de Souza Filho, num dos poucos momentos em que falou - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
O presidente da CPMI, Carlos Viana, e Milton Baptista de Souza Filho, num dos poucos momentos em que falou - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O silêncio de Milton Baptista de Souza Filho, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi), durante depoimento à CPMI do INSS nesta quinta-feira (9), frustrou os parlamentares.

Convocado para prestar esclarecimentos, Baptista se recusou a responder à maioria das perguntas feitas pelos membros da comissão. O Sindnapi é apontado como uma das entidades beneficiadas pelo mecanismo de descontos associativos operado por meio do INSS. A entidade teria recebido mais de R$ 600 milhões entre 2008 e 2025.

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) lamentou a postura do depoente e destacou a importância da continuidade dos trabalhos da comissão continuar.

— É dever deste Parlamento investigar até o fim, identificar os responsáveis e exigir punição exemplar — afirmou.

Também crítica à conduta de Baptista, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) ressaltou que a investigação da CPMI vai além dos depoimentos presenciais.

— A quebra de sigilo já chegou; a sua está incompleta, mas a do sindicato já chegou — milhares de páginas. Nosso time está debruçado sobre cada linha de cada página. Nós vamos ajudar muito a Polícia Federal nessa investigação, e não vamos nos limitar à investigação da Polícia Federal — disse.

O silêncio de Baptista foi respaldado por um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que o protege contra eventual prisão durante a oitiva e o dispensa de obrigações típicas de convocados. A decisão gerou críticas entre os parlamentares.

— Estou frustrado. Onde vamos parar? — questionou o senador Eduardo Girão (Novo-CE), ao reprovar o entendimento do STF.

Quebra de silêncio

Em um dos poucos momentos em que quebrou o silêncio — ao responder ao deputado Paulo Pimenta (PT-RS) — Baptista se manifestou sobre a atuação de Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como vice-presidente do sindicato:

— Contrariando o meu advogado, eu quero dizer que ele nunca teve esse papel administrativo no sindicato, só político, político de representação sindical. Nada mais do que isso. E não precisei, em nenhum momento, solicitar a ele que abrisse qualquer porta do governo — afirmou.

Ao final da reunião, o deputado Alfredo Gaspar (União-AL), anunciou que pedirá a prisão preventiva de Milton Baptista e de outros dirigentes do sindicato.
— Faço questão de dizer que vou pedir a prisão preventiva do senhor Milton Cavalo e de muitos outros integrantes do Sindnapi. Chega de proteção e impunidade — disse.

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), lamentou a postura do depoente e destacou o impacto do silêncio durante a sessão.

— Estamos aqui há mais de 10 horas. Dez horas de silêncio. Dez horas de impunidade. Dez horas que gritam mais do que qualquer palavra dita nesta sala — afirmou.

Damares ressaltou que a investigação da CPMI vai além dos depoimentos presenciais - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Damares ressaltou que a investigação da CPMI vai além dos depoimentos presenciais - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
O deputado Alfredo Gaspar é relator da CPMI - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
O deputado Alfredo Gaspar é relator da CPMI - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O senador Fernando Farias é relator e o deputado Cezinha de Madureira, presidente da comissão mista - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado MP do Brasil soberano pode ser votada na terça-feira
A Câmara ratificou o texto alternativo aprovado pelo Senado - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Regulamentação da profissão de condutor de ambulância segue para sanção
Quase 30% das demandas foram sobre o INSS e os trabalhos da comissão mista - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Interesse sobre CPMI do INSS aumenta; veja onde obter informações
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
16°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 11°
16°

Sensação

1.84 km/h

Vento

93%

Umidade

Unimed
Meganet
Seu Manoel
Lazzaretti
APPATA
Tarzan
Agro Niederle
Sicredi
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado do povo
Império
Seco
Sala
Raffaelli
Ponto Grill
Ipiranga
F&J Santos
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Fitness
APPATA
Rádio Municipal
Sicredi
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sala
F&J Santos
Império
Agro Niederle
Seu Manoel
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Meganet
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Unimed
Tarzan
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha busca autorização para reinvestir saldo em novas obras rurais
Tenente Portela - RS
7º dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida terá bênção do sal e venda de lanches
Raffaelli
Ipiranga
Mercado do povo
Rádio Municipal
Fitness
Sicredi
Sala
Mercado Balestrin
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Seu Manoel
Meganet
Seco
Mecânica Jaime
Unimed
Império
Ponto Grill
F&J Santos
Lazzaretti
APPATA
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 38 minutos Flotilha: brasileiros relatam torturas causadas por forças israelenses
Há 1 hora Silêncio de presidente do Sindnapi frustra parlamentares em sessão da CPMI do INSS
Há 1 hora Petrobras anuncia R$ 2,6 bilhões para indústria naval na Bahia
Há 1 hora Barroso diz que pretende viver sem exposição pública após sair do STF
Há 1 hora Barroso nega que sanções dos EUA pesaram na decisão de sair do STF
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Fitness
Seu Manoel
Ipiranga
Meganet
Rádio Municipal
Sala
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Agro Niederle
Império
Mercado do povo
Unimed
Raffaelli
APPATA
F&J Santos
Sicoob
Mercado Balestrin
Tarzan
Seco
Mais lidas
1
Há 5 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 2 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta
3
Há 4 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
4
Há 3 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Ipiranga
Sicredi
Unimed
APPATA
Lazzaretti
Seco
Raffaelli
Fitness
Sicoob
Tarzan
Ponto Grill
Agro Niederle
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sala
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Império
Meganet
Ipiranga
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Unimed
Sicoob
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado do povo
APPATA
Império
F&J Santos
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicredi
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
Sala
Meganet
Seco
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados