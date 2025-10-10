Município investe mais de R$ 1 milhão em espaço voltado à pessoa idosa

As obras do Centro Dia para Pessoas Idosas, localizado junto ao CRAS de Tenente Portela, seguem em ritmo avançado e devem, em breve, oferecer uma estrutura completa para atender diariamente cerca de 20 idosos, promovendo inclusão social e bem-estar.

O espaço contará com salas de repouso e convivência, áreas para atividades coletivas e individuais, além de ambulatório, cozinha, refeitório e banheiros adaptados, garantindo acessibilidade e conforto aos usuários.

A equipe do Centro Dia atuará em conjunto com os cuidadores familiares, oferecendo suporte especializado e orientações sobre os cuidados diários, contribuindo para o bem-estar físico e emocional das pessoas idosas.

O investimento na obra ultrapassa R$ 1,1 milhão, sendo R$ 950 mil provenientes do Governo do Estado e R$ 163 mil de contrapartida do município, reforçando o compromisso da administração municipal com uma assistência social de qualidade.

Com a conclusão dos trabalhos, o Centro Dia se tornará um importante espaço de acolhimento, convivência e valorização da pessoa idosa em Tenente Portela, fortalecendo as políticas públicas voltadas à terceira idade e promovendo uma melhor qualidade de vida à população.

Ascom Tenente Portela