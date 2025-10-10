WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Seco
Meganet
Sala
Sicredi
Ipiranga
Folha Popular
Sicoob
APPATA
Unimed
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Tarzan
Império
Mercado do povo
Fitness
Ponto Grill
Lazzaretti
Rádio Municipal
Raffaelli
Tenente Portela

Município investe mais de R$ 1 milhão em espaço voltado à pessoa idosa

Espaço oferecerá atendimento diário a cerca de 20 idosos, promovendo convivência, inclusão e qualidade de vida

10/10/2025 09h15
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

As obras do Centro Dia para Pessoas Idosas, localizado junto ao CRAS de Tenente Portela, seguem em ritmo avançado e devem, em breve, oferecer uma estrutura completa para atender diariamente cerca de 20 idosos, promovendo inclusão social e bem-estar.

O espaço contará com salas de repouso e convivência, áreas para atividades coletivas e individuais, além de ambulatório, cozinha, refeitório e banheiros adaptados, garantindo acessibilidade e conforto aos usuários.

A equipe do Centro Dia atuará em conjunto com os cuidadores familiares, oferecendo suporte especializado e orientações sobre os cuidados diários, contribuindo para o bem-estar físico e emocional das pessoas idosas.

O investimento na obra ultrapassa R$ 1,1 milhão, sendo R$ 950 mil provenientes do Governo do Estado e R$ 163 mil de contrapartida do município, reforçando o compromisso da administração municipal com uma assistência social de qualidade.

Com a conclusão dos trabalhos, o Centro Dia se tornará um importante espaço de acolhimento, convivência e valorização da pessoa idosa em Tenente Portela, fortalecendo as políticas públicas voltadas à terceira idade e promovendo uma melhor qualidade de vida à população.

Ascom Tenente Portela

  • Município investe mais de R$ 1 milhão em espaço voltado à pessoa idosa
  • Município investe mais de R$ 1 milhão em espaço voltado à pessoa idosa
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Missa no Cristo Redentor celebra aniversário do santuário
Foto: Divulgação Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Foto: Divulgação Derrubadas decreta ponto facultativo no Dia do Professor em reconhecimento ao desempenho educacional
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 02h08
15°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 13°
15°

Sensação

0.77 km/h

Vento

99%

Umidade

Seu Manoel
Lazzaretti
Sala
APPATA
Meganet
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Fitness
Ponto Grill
F&J Santos
Império
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seco
Agro Niederle
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado do povo
Tarzan
Sicredi
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Meganet
Sala
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Império
Seu Manoel
Raffaelli
Rádio Municipal
APPATA
Ipiranga
F&J Santos
Tarzan
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Fitness
Lazzaretti
Sicredi
Unimed
Sicoob
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Derrubadas - RS
Derrubadas decreta ponto facultativo no Dia do Professor em reconhecimento ao desempenho educacional
Sicredi
APPATA
Seco
Seu Manoel
Sala
Fitness
Ipiranga
Império
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Meganet
Sicoob
Lazzaretti
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Tarzan
Raffaelli
Unimed
Últimas notícias
Há 10 horas Integração com Pacífico será tema de viagem ministerial à China
Há 15 horas Grupos reflexivos diminuem reincidência de violência contra mulheres
Há 15 horas Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro
Há 15 horas Missa no Cristo Redentor celebra aniversário do santuário
Há 16 horas Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
Mecânica Jaime
Unimed
APPATA
Sala
Sicredi
Mercado Balestrin
Tarzan
Fitness
Ipiranga
Raffaelli
Meganet
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado do povo
Ponto Grill
Seu Manoel
F&J Santos
Sicoob
Agro Niederle
Seco
Império
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 5 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta Proposta concede aposentadoria integral e com paridade aos agentes, além de menor idade para se aposentar
2
Há 6 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
3
Há 6 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
4
Há 6 dias Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
5
Há 2 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
APPATA
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Rádio Municipal
Ipiranga
Fitness
Agro Niederle
Ipiranga
Seco
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicredi
Sicoob
Mercado Balestrin
Império
Meganet
Unimed
Tarzan
Sala
F&J Santos
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mercado do povo
Seco
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Mercado Balestrin
APPATA
Hospital Santo Antonio
Império
Raffaelli
Fitness
Tarzan
Sicredi
Seu Manoel
F&J Santos
Unimed
Sala
Ipiranga
Ponto Grill
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados