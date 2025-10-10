WhatsApp

Derrubadas

Município amplia frota agrícola com recursos da Consulta Popular

Convênio com o Governo do Estado garantirá a aquisição de novas ensiladeiras para as patrulhas agrícolas do município

10/10/2025 09h32
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O município de Derrubadas garantiu mais um importante avanço no fortalecimento da agricultura familiar. O prefeito Miro Mülbeier e o vice-prefeito Cristiano Carvalho estiveram em Porto Alegre, na última semana, para a assinatura de um convênio com o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, dentro do programa da Consulta Popular 2024.

O acordo, que será publicado nos próximos dias no Diário Oficial do Estado, permitirá a aquisição de duas ensiladeiras/colhedoras de forragens, equipamentos modernos que irão impulsionar a produção nas propriedades rurais.

O investimento total é de aproximadamente R$ 111 mil, com contrapartida municipal de cerca de R$ 60 mil. Com tecnologia de ponta e alta capacidade de trabalho, os novos equipamentos vão garantir mais agilidade, eficiência e qualidade nas atividades do campo.

As ensiladeiras serão destinadas às patrulhas agrícolas do município, fortalecendo o apoio aos produtores e incentivando o trabalho cooperativo e associativo. A iniciativa busca aprimorar o processo de plantio e ensilagem, reduzir perdas e melhorar a qualidade do leite e das forragens produzidas localmente.

“Esse investimento representa mais uma conquista para a agricultura familiar de Derrubadas. São equipamentos modernos que vão garantir mais produtividade e qualidade no campo, fortalecendo a economia local”, destacaram o prefeito Miro Mülbeier e o vice-prefeito Cristiano Carvalho.

