Artesanato e convivência fortalecem vínculos no CRAS

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Miraguai promoveu uma oficina de artesanato voltada às mulheres, com o objetivo de fortalecer habilidades, estimular a autonomia e a autoestima, além de gerar oportunidades de renda e reforçar os vínculos sociais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, as oficinas oferecem um ambiente acolhedor e colaborativo, que estimula o aprendizado de novas técnicas, a troca de experiências e o desenvolvimento pessoal das participantes.

O CRAS de Miraguai mantém uma programação contínua de atividades e capacitações, abertas à comunidade. Os interessados podem procurar a unidade para se informar sobre a oferta de oficinas e o processo de inscrição.

Além de promover a integração e o protagonismo feminino, as ações fortalecem a rede de proteção social do município e ampliam o acesso a benefícios e serviços socioassistenciais oferecidos pelo CRAS.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7