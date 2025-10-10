WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
APPATA
Sicredi
Sala
Seu Manoel
Seco
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
F&J Santos
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicoob
Tarzan
Folha Popular
Império
Ponto Grill
Rádio Municipal
Fitness
Mecânica Jaime
Unimed
Meganet
Lazzaretti
Niederle
Câmara

Grupo de trabalho divulga os debates que resultaram na proposta de reforma administrativa

Foram realizadas 27 reuniões técnicas e sete audiências públicas

10/10/2025 11h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Marina Ramos/Câmara dos Deputados
Marina Ramos/Câmara dos Deputados

O grupo de trabalho (GT) criado para discutir e elaborar a proposta de reforma administrativa lançou um livro contendo os debates que realizou e que resultaram na proposta apresentada. Foram realizadas 27 reuniões técnicas e sete audiências públicas.

O livro traz as principais falas dos encontros promovidos pelo GT, numa dinâmica que facilita a compreensão sobre a posição de cada agente político envolvido no processo de elaboração das propostas, que estão agrupadas no relatório que traz as diretrizes deste marco regulatório do funcionamento do Estado.

“Ao olhar para trás, reafirmo o que propus desde a primeira fala sobre a reforma administrativa: não tiraremos a estabilidade ou os direitos do servidor, não usaremos a reforma para ajustes fiscais e não discutiremos o tamanho do Estado – nem menor, nem maior, mas sim um Estado melhor, seja qual for o tamanho escolhido pela democracia, a partir do governo eleito”, disse o coordenador do GT, deputado Pedro Paulo (PSD-RJ).

“O foco dos esforços esteve, desde o princípio, na melhora do serviço entregue para a população. E o caminho para isso é a valorização do servidor, que não é vilão ou vítima, mas o agente de transformação desse processo”, acrescentou.

Com base nas discussões contidas no livro, foi elaborado o pacote legislativo, disponível no fim da publicação: uma proposta de emenda à Constituição (PEC), um Projeto de Lei (PL), chamado de Lei de Responsabilidade de Resultados, e um Projeto de Lei Complementar (PLP), além de um link para o fichário com os detalhes sobre as propostas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova permissão para pequena empresa ceder créditos a receber da administração pública
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que proíbe demissão arbitrária dos concursados de empresas públicas
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê pelo menos 20% da propaganda do governo para mídia regional
Tenente Portela, RS
Atualizado às 02h08
15°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 13°
15°

Sensação

0.77 km/h

Vento

99%

Umidade

F&J Santos
Ipiranga
Fitness
Meganet
Sala
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sicoob
Sicredi
Lazzaretti
APPATA
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seco
Império
Mercado do povo
Unimed
Seu Manoel
Raffaelli
Agro Niederle
Unimed
Lazzaretti
Sala
Raffaelli
Fitness
Mecânica Jaime
Mercado do povo
F&J Santos
Tarzan
Ipiranga
Império
Agro Niederle
Sicoob
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Sicredi
APPATA
Rádio Municipal
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Derrubadas - RS
Derrubadas decreta ponto facultativo no Dia do Professor em reconhecimento ao desempenho educacional
Fitness
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Seu Manoel
APPATA
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ipiranga
Mercado do povo
Sicoob
Meganet
Tarzan
Sicredi
F&J Santos
Lazzaretti
Sala
Império
Unimed
Hospital Santo Antonio
Seco
Últimas notícias
Há 10 horas Integração com Pacífico será tema de viagem ministerial à China
Há 15 horas Grupos reflexivos diminuem reincidência de violência contra mulheres
Há 15 horas Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro
Há 15 horas Missa no Cristo Redentor celebra aniversário do santuário
Há 16 horas Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
Agro Niederle
Meganet
Império
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Sala
Hospital Santo Antonio
Fitness
APPATA
Ipiranga
Raffaelli
Mecânica Jaime
Seco
Mercado do povo
Sicredi
F&J Santos
Unimed
Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 5 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta Proposta concede aposentadoria integral e com paridade aos agentes, além de menor idade para se aposentar
2
Há 6 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
3
Há 6 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
4
Há 6 dias Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
5
Há 2 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
Ipiranga
Sicredi
APPATA
Ipiranga
Agro Niederle
Meganet
Mecânica Jaime
Sala
Rádio Municipal
Seco
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seu Manoel
Sicoob
Raffaelli
Unimed
Ponto Grill
Tarzan
Império
Fitness
F&J Santos
Sala
Fitness
Lazzaretti
Raffaelli
APPATA
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Seco
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Meganet
Mecânica Jaime
Sicredi
Rádio Municipal
Agro Niederle
Império
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados