Comissão debate programas sociais das Forças Armadas voltados ao esporte

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza na quarta-feira (15) audiência pública para discutir os programas sociais desenvolvidos pelas...

10/10/2025 12h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza na quarta-feira (15) audiência pública para discutir os programas sociais desenvolvidos pelas Forças Armadas que utilizam o esporte como ferramenta de inclusão social e formação cidadã. A reunião será realizada no plenário 4, às 14 horas.

O debate atende a pedido da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ). Segundo a parlamentar, o objetivo é apresentar para a sociedade e avaliar o impacto de iniciativas como o Projeto João do Pulo, voltado a pessoas com deficiência, o Programa Forças no Esporte (Profesp), para jovens em situação de vulnerabilidade social, e o Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento (Paar).

Laura Carneiro explica que essas ações promovem a valorização da cidadão, a inclusão social e o desenvolvimento do esporte nacional.

“Na audiência, serão debatidos os desafios enfrentados pelos programas, como critérios de seleção, impacto na vida dos atletas e possibilidades de aprimoramento”, afirma.

