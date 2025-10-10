Comissão aprova projeto que prevê punição para uso indevido de veículos dos conselhos tutelares

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que prevê punições para o uso inadequado de bens, equipamentos e veículos dos conselhos tutelares. O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente .

A proposta define como inadequados:

o uso para fins particulares;

o empréstimo a terceiros não autorizados;

a condução, no caso de veículos, por pessoa não habilitada; e

a utilização com finalidade político-partidária ou para promoção pessoal.

As sanções administrativas para o uso inadequado deverão estar previstas em leis municipais, podendo incluir advertência, suspensão temporária do direito de uso, ressarcimento por danos causados, entre outras. A lei também definirá a autoridade responsável por apurar e julgar os fatos, além de prazos e recursos cabíveis.

O texto aprovado foi o substitutivo da relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), ao Projeto de Lei 167/25 , do deputado Luiz Couto (PT-PB). O texto original previa punições mais graves, como o descredenciamento do município do programa de doação de equipamentos do governo federal e a proibição de participar de políticas públicas federais por até três anos.

A relatora afirma que a preocupação com a correta utilização dos equipamentos dos conselhos tutelares é justa, mas entende que a falha individual de um conselheiro tutelar não pode punir todo o município.

“Cria-se o risco de o município como um todo pagar pela infração cometida por um único conselheiro ou servidor lotado no conselho tutelar”, argumenta.

O substitutivo determina ainda que os municípios criem regras de controle e fiscalização do uso de veículos e equipamentos dos conselhos tutelares, incluindo registro de uso, plano de manutenção preventiva e uma lista atualizada de todos os bens.

Próximas etapas

A proposta será ainda analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.