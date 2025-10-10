WhatsApp

Comissão aprova projeto que prevê punição para uso indevido de veículos dos conselhos tutelares

Proposta continua em análise na Câmara dos Deputados

10/10/2025 12h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que prevê punições para o uso inadequado de bens, equipamentos e veículos dos conselhos tutelares. O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente .

A proposta define como inadequados:

  • o uso para fins particulares;
  • o empréstimo a terceiros não autorizados;
  • a condução, no caso de veículos, por pessoa não habilitada; e
  • a utilização com finalidade político-partidária ou para promoção pessoal.

As sanções administrativas para o uso inadequado deverão estar previstas em leis municipais, podendo incluir advertência, suspensão temporária do direito de uso, ressarcimento por danos causados, entre outras. A lei também definirá a autoridade responsável por apurar e julgar os fatos, além de prazos e recursos cabíveis.

O texto aprovado foi o substitutivo da relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), ao Projeto de Lei 167/25 , do deputado Luiz Couto (PT-PB). O texto original previa punições mais graves, como o descredenciamento do município do programa de doação de equipamentos do governo federal e a proibição de participar de políticas públicas federais por até três anos.

A relatora afirma que a preocupação com a correta utilização dos equipamentos dos conselhos tutelares é justa, mas entende que a falha individual de um conselheiro tutelar não pode punir todo o município.

“Cria-se o risco de o município como um todo pagar pela infração cometida por um único conselheiro ou servidor lotado no conselho tutelar”, argumenta.

O substitutivo determina ainda que os municípios criem regras de controle e fiscalização do uso de veículos e equipamentos dos conselhos tutelares, incluindo registro de uso, plano de manutenção preventiva e uma lista atualizada de todos os bens.

Próximas etapas
A proposta será ainda analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Municípios
Vista Gaúcha - RS
Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Derrubadas - RS
Derrubadas decreta ponto facultativo no Dia do Professor em reconhecimento ao desempenho educacional
Últimas notícias
Há 10 horas Integração com Pacífico será tema de viagem ministerial à China
Há 15 horas Grupos reflexivos diminuem reincidência de violência contra mulheres
Há 15 horas Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro
Há 15 horas Missa no Cristo Redentor celebra aniversário do santuário
Há 16 horas Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
Mais lidas
1
Há 5 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta Proposta concede aposentadoria integral e com paridade aos agentes, além de menor idade para se aposentar
2
Há 6 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
3
Há 6 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
4
Há 6 dias Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
5
Há 2 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados