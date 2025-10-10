Tenente Portela ganha Grupo de Apoio e Acolhimento voltado à saúde mental

O legado da Campanha Setembro Amarelo 2025 em Tenente Portela se consolida com a criação do GAAPA – Grupo de Apoio e Acolhimento, iniciativa da Casa Espírita Chico Xavier voltada a pessoas que enfrentam desafios relacionados à saúde mental, emocional ou física.

Os encontros acontecem todas as terças-feiras, das 19h às 21h, na sede da Casa Espírita, localizada na Rua Tupis, 713, ao lado da Cooper A1. A participação é gratuita e aberta à comunidade.

O grupo tem como proposta estudar o Evangelho Segundo o Espiritismo e promover um espaço de escuta e acolhimento para quem enfrenta situações como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, insegurança, bullying, solidão ou doenças graves, como o câncer.

Segundo Elibia Catarina Bertoldo, vice-presidenta da Casa Espírita, o GAAPA nasceu com a missão de promover o pertencimento e o acolhimento ao próximo.

“Queremos gerar um novo foco de luz em nosso município e região, acolhendo, apoiando e confortando quem nos procurar. Também buscamos incentivar o discernimento para que cada pessoa busque o auxílio profissional, se necessário”, destaca.

A Dra. Adriane Lorenzon, coordenadora das atividades, explica que o grupo busca o desenvolvimento pessoal e emocional dos participantes.

“Nosso objetivo é que cada um possa desenvolver a disciplina, o autoconhecimento e a lucidez para compreender as dores da vida de forma amorosa e responsável”, ressalta.

A metodologia de trabalho é transdisciplinar, unindo fundamentos da psicologia, sociologia, antropologia, filosofia e espiritualidade, com base nas obras da Doutrina Espírita.

Mais do que um espaço de estudo, o GAAPA é um ponto de apoio e escuta, com aconselhamento e atendimento fraterno disponíveis até às 21h.

Serviço:

Local: Casa Espírita Chico Xavier – Rua Tupis, 713 (ao lado da Cooper A1)

Dias: Terças-feiras

Horário: 19h às 21h

Responsável: Dra. Adriane Lorenzon

Entrada franca