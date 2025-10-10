WhatsApp

Comissão debate impactos da violência do Estado nas comunidades periféricas

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza na quarta-feira (15) audiência pública para discutir os...

10/10/2025 13h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza na quarta-feira (15) audiência pública para discutir os impactos da violência do Estado nas comunidades periféricas. A reunião será realizada no plenário 9, às 15h30.

O debate atende a pedido do deputado Reimont (PT-RJ). Segundo o parlamentar, o objetivo é dar visibilidade às experiências de enfrentamento à violência estatal e discutir políticas públicas de reparação, cuidado e promoção dos direitos humanos.

Reimont destaca a atuação da Rede de Atenção a Pessoas Afetadas pela Violência de Estado (Raave), criada após a chacina do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, em 2021. A organização reúne universidades, movimentos sociais e coletivos periféricos para oferecer suporte psicossocial e promover redes de cuidado integral.

“A violência de Estado nas periferias brasileiras, marcada por ações letais e violações sistemáticas de direitos, constitui uma das mais graves expressões das desigualdades estruturais no país”, afirma.

Vista Gaúcha - RS
Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Derrubadas - RS
Derrubadas decreta ponto facultativo no Dia do Professor em reconhecimento ao desempenho educacional
