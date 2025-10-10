WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
APPATA
Ipiranga
Niederle
Mercado Balestrin
Fitness
Seu Manoel
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
Folha Popular
Rádio Municipal
Sicredi
Unimed
Ponto Grill
Seco
Raffaelli
Tarzan
Império
Sala
Senado Federal

Proibição da obsolescência programada está na pauta da CCT

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) pode votar nesta terça-feira (15), a partir de 10h, projeto que proíbe a chamada "obsolescência programada...

10/10/2025 13h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Em pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia, o PL 805/2024, de Ciro Nogueira, veda a obsolescência programada pelo fabricante, que leva à perda de utilidade ou funcionamento de produtos em curto prazo - Foto: Stockphotos
Em pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia, o PL 805/2024, de Ciro Nogueira, veda a obsolescência programada pelo fabricante, que leva à perda de utilidade ou funcionamento de produtos em curto prazo - Foto: Stockphotos

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) pode votar nesta terça-feira (15), a partir de 10h, projeto que proíbe a chamada "obsolescência programada" e regula o direito ao reparo de produtos.

Do senador Ciro Nogueira (PP-PI), a Projeto de Lei (PL) 805/2024 veda a perda de utilidade ou funcionamento de produtos em curto prazo — estratégia conhecida como obsolescência programada, usada por fabricantes para incentivar o consumo recorrente.

O texto altera o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e conta com parecer favorável do relator, senador Dr. Hiran (PP-RR). Entre os principais pontos, estão a proibição à redução artificial da durabilidade de componentes; à recusa no fornecimento de ferramentas, peças, informações e manuais necessários ao reparo; e à negativa de manutenção ou reparo de produtos consertados fora de redes autorizadas.

A proposta garante ao consumidor o direito de escolher livremente onde reparar seus produtos, sem prejuízo à garantia de fábrica. Também obriga os fornecedores a manter a oferta de peças sobressalentes por, no mínimo, cinco anos após a entrada do produto no mercado, podendo esse prazo ser ampliado por regulamento, até o limite de 20 anos, conforme o tipo de produto.

Produtos apreendidos

Outro item que pode ser votado na reunião é o PL 1.802/2024, do senador Eduardo Gomes (PL-TO), que permite a doação de produtos apreendidos por falsificação de marca, em casos de desastre, calamidade pública ou grave perturbação da ordem.

A proposta altera a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) e tem relatório favorável do senador Carlos Portinho (PL-RJ). Segundo o autor, o projeto apenas flexibiliza a exigência de descaracterização das marcas em situações excepcionais, mantendo a proibição de distribuição de itens que representem risco à saúde ou à segurança públicas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A audiência pública será promovida na terça-feira pela Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado (CDR) - Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília CDR volta a discutir apoio da União para saneamento básico
O senador Paulo Paim (E) é relator do projeto do senador Mecias de Jesus (C) - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CE analisa inclusão de saberes indígenas e quilombolas no ensino técnico
Presidente da CE, a senadora Teresa Leitão é autora dos requerimentos para o debate - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado CE e CCT debatem diretrizes para ciência na educação na terça-feira
Tenente Portela, RS
Atualizado às 02h08
15°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 13°
15°

Sensação

0.77 km/h

Vento

99%

Umidade

Seco
Raffaelli
Sicredi
F&J Santos
Sala
Ipiranga
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Fitness
Mecânica Jaime
Agro Niederle
APPATA
Unimed
Sicoob
Seu Manoel
Tarzan
Mercado Balestrin
Império
Meganet
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Rádio Municipal
Tarzan
Império
Mercado do povo
Meganet
Lazzaretti
Sicoob
Sicoob
Sicredi
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sala
Ipiranga
Ponto Grill
Fitness
Unimed
F&J Santos
Raffaelli
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Devoção a Nossa Senhora Aparecida atrai centenas de fiéis em caminhada na região
Derrubadas - RS
Derrubadas decreta ponto facultativo no Dia do Professor em reconhecimento ao desempenho educacional
Mercado do povo
Rádio Municipal
Seu Manoel
Fitness
APPATA
Meganet
Sala
Tarzan
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Império
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ipiranga
F&J Santos
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
Lazzaretti
Seco
Últimas notícias
Há 10 horas Integração com Pacífico será tema de viagem ministerial à China
Há 15 horas Grupos reflexivos diminuem reincidência de violência contra mulheres
Há 15 horas Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro
Há 15 horas Missa no Cristo Redentor celebra aniversário do santuário
Há 16 horas Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
Mecânica Jaime
Sala
Lazzaretti
Mercado do povo
Seco
Raffaelli
Meganet
Unimed
Império
Tarzan
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
APPATA
Sicredi
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicoob
F&J Santos
Fitness
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 5 dias Aprovação de PEC mostra reconhecimento ao trabalho dos agentes comunitários de saúde, diz Motta Proposta concede aposentadoria integral e com paridade aos agentes, além de menor idade para se aposentar
2
Há 6 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
3
Há 6 dias Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
4
Há 6 dias Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
5
Há 2 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
Sicoob
Rádio Municipal
Ipiranga
Raffaelli
Unimed
Tarzan
Fitness
Ipiranga
Seco
F&J Santos
Sala
Lazzaretti
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
Seu Manoel
APPATA
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Império
Agro Niederle
Sicredi
Fitness
Mercado do povo
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Raffaelli
Tarzan
Lazzaretti
Unimed
Rádio Municipal
Sala
Império
Seco
APPATA
Meganet
F&J Santos
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados